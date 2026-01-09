¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 9 de enero de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este viernes 9 de enero del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo un triunfos divididos en sus dos duelos, contrario a la semana pasada que fue solo azul.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en el que por desgracia los rojos no han podido mantenerse y en las últimas semanas han perdido a varios de sus integrantes al hilo.

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicado con las dos series de la Supervivencia, y por los puntos, debido a que se cree que en esta ocasión, las tensiones van a estar muy elevadas, principalmente para el equipo de El Mono Osuna, que están muy presionados para por lo menos colocar a uno de los azules, y esperan ganar los tres que faltan de este viernes 2 al domingo 11 de enero del 2026.

¡La Villa 360 continúa siendo Azul! uD83DuDD35 Sniper consigue la victoria tras una carrera llena de emociones contra los Rojos. uD83CuDFE1uD83DuDD25 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD56 8:30PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/IquJsqmxer — Exatlón México (@ExatlonMx) January 9, 2026

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 9 de enero, se ha dicho que será una victoria de dos colores, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero podría dominar en contra del de Mati Álvarez, en una de las competencias, y en otra los rojos retomarían la fuerza, dándole un giro y mandando a otra azul, ya que Dana quedó nominada directamente en la Zona de Riesgo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria azul como la semana pasada.

Fuente: Tribuna del Yaqui