Roger González provoca confusión por la supuesta muerte de Jessica Díaz, excolaboradora de Televisa

Ciudad de México. – Roger González, exconductor de Venga la Alegría, alarmó a sus seguidores luego de publicar una fotografía en blanco y negro de Jessica Díaz en su perfil de Instagram. La actriz del musical Mentiras y excolaboradora del programa Hoy apareció en la imagen, lo que de inmediato preocupó a varios internautas, quienes comenzaron a creer que algo verdaderamente grave le había sucedido a la famosa originaria de Sinaloa.

Todo comenzó con una imagen a la que el presentador infantil de Disney Channel México agregó el siguiente mensaje:

"Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D.", escribió el también creador de contenido, quien después de un rato añadió entre paréntesis "Lucía y Diego". Asimismo, desactivó los comentarios cuando se generó una ola de preguntas sobre lo que supuestamente había ocurrido con la celebridad.

Afortunadamente, ese mismo día quedó aclarado que Roger únicamente hacía referencia a un personaje ficticio interpretado por Jessica, ya que ambos forman parte del mismo proyecto. De acuerdo con TV Notas, se trata de una serie de cortometrajes titulada Pelis con famosos, en la cual participarán distintas figuras del espectáculo. En el caso del episodio protagonizado por Díaz y González, la historia será de terror y suspenso.

La publicación que inició todo

Aclara polémica Jessica Díaz

"Nenes, yo estoy bien. La de la foto es 'Lucía'. ES FICCIÓN. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo. En serio, sentí muy, muy horrible que hayan pensado que era yo", compartió la actriz en sus historias. De hecho, el influencer ya publicó el avance del filme en su plataforma, cuyo estreno está programado para el próximo 23 de enero de 2026. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier asunto relevante que surja en relación con este tema.

Por su parte, los usuarios no han dejado pasar la acción de Roger González, pues consideran que fue completamente fuera de lugar utilizar la supuesta pérdida de una persona como estrategia de promoción. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce quién fue el responsable de esta idea, la cual continúa generando, hasta hoy viernes, múltiples molestias entre la comunidad digital.

Fuente: Tribuna del Yaqui