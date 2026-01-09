Tragedia roja: Humberto Noriega revela que Mati Álvarez podría abandonar 'Exatlón México' por lesión

Ciudad de México.- El reconocido atleta de parte de los rojos y exjugador de futbol americano, Humberto Noriega, de nueva cuenta causó gran shock entre sus millones de seguidores, debido a que dio a entender que habría una posible tragedia roja, ya que señala que la querida líder de los escarlatas, Mati Álvarez, podría no estar mejorando tras su accidente y abandonaría Exatlón México por lesión.

En el reality deportivo de TV Azteca, el pasado viernes 2 de enero del 2026, en medio de su competencia para tratar de ganar la Serie por la Supervivencia, tuvo un fuerte accidente que hizo que sus millones de seguidores se preocuparon de que podría dejarla fuera. Este momento se dio al dar un salto para bajar de la plataforma, sin embargo, al momento de caer, no lo hizo de la manera correcta y terminó cayendo al suelo.

Aunque al inicio no se pensó que fuera más que una mala caída, la realidad es que fue un mal golpe en el que se dobló la rodilla, por lo que no pudo continuar con la carrera y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. Poco después, Álvarez regresó a las Barracas usando muletas, señalando que no le han dado una respuesta definitiva, pero por lo pronto deberá de mantenerse incapacitada por unos días.

La respuesta de Humberto con respecto al estado de Mati me dejó más preocupada de lo que estaba uD83DuDE36#ExatlonMexico pic.twitter.com/Ry2AepLfgT — Sof ??nn??’? ??????n (@justgldn) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui