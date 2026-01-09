Tras la polémica de Andrés Johnson, Adrián Marcelo acusa a influencers de no tener identidad ni lealtad

Ciudad de México.- A partir de un video que subió el creador de contenido Andrés Johnson, originario de Hermosillo, Sonora, se desató una auténtica tormenta en redes sociales, ya que en dicho material respondió a una pregunta sobre qué haría si Estados Unidos invadiera México. Ante ello, el joven de 29 años abordó el tema con humor e incluso dio a entender que le gustaría que dicho escenario realmente ocurriera.

Fue así como el clip se volvió sumamente viral en las distintas plataformas digitales y las críticas no tardaron en llegarle de todos lados. No solamente fue tachado de "ignorante", sino que además fue utilizado como ejemplo de la gran responsabilidad que actualmente tienen los influencers y de lo perjudicial que resulta malinformar a la sociedad en temas relacionados con la política. La reacción negativa fue tal que el involucrado terminó por salir a ofrecer una disculpa pública por lo ocurrido.

Disculpas

"Dicen que solo quieren entrar por nuestro petróleo… en mi vida he visto el petróleo", dijo en aquel entonces Andrés Johnson, frase que fue la que más se difundió en la web. Sin embargo, ahora rompió el silencio y no solo eliminó el video original, sino que también, a través de historias de Instagram, emitió una disculpa pública: "Hice un muy mal chiste en un muy mal momento… me atonté, la verdad. Yo no sé de política y no tengo por qué meterme en esos temas", expresó.

Inició la polémica

Hasta Adrián Marcelo

Asimismo, dejó muy en claro que no midió las consecuencias de sus palabras y añadió que jamás fue su intención faltarle al respeto a México, comprometiéndose además a ser más responsable con el contenido que comparte. No obstante, a quien tampoco le agradó lo sucedido fue al conductor regiomontano y exintegrante de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo, quien arremetió contra el hermosillense.

¿Cómo vergas vas a ofrecer disculpas por esto? ¿Quién chingados se sienten como para salir a tener que dar una explicación? Los tik tokers son una calamidad y encima son mierditas. Van hacia dónde se mueva el viento, no tienen un perro gramo de identidad.



A través de su perfil en X (antes Twitter), el polémico comediante de humor negro lanzó fuertes críticas en contra del tiktoker y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el señalado no ha respondido a dichos comentarios: "¿Cómo vergas vas a ofrecer disculpas por esto? ¿Quién chingados se sienten como para salir a tener que dar una explicación? Los tik tokers son una calamidad y encima son mierditas. Van hacia dónde se mueva el viento, no tienen un perro gramo de identidad. No hace falta ni recordar la traición que un par de mayates como este le aplicaron a Ricardo Peralta cuando lo estaban cancelando".

