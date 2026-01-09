Viuda de Gerson Leos se pronuncia ante la muerte del músico de la Banda MS con emotivo mensaje

Ciudad de México.- La también cantante mexicana, Sarah Holcombe de Leos, que es la viuda del tecladista de origen mexicano, Gerson Leos, acaba de emplear sus redes sociales para pronunciarse ante la muerte del músico reconocido que forjó su carrera dentro de la Banda MS, compartiendo un muy emotivo mensaje de despedida para su amado.

La tarde del pasado martes 6 de enero de este 2026, se informó que Leos perdió la vida a sus 35 años de edad, mientras que estaba jugando beisbol en Mazatlán, en el que era el Torneo Deportivo de Bandas junto a integrantes de distintas agrupaciones musicales de dicha ciudad, cuando de la nada perdió el conocimiento y cayó en el terreno de juego. Pocas horas después en la cuenta de Instagram de la banda, confirmaron el deceso y se despidieron con emotivo mensaje.

Como era de esperarse, la comunidad de la música de rancheras y banda, se pronunciaron al respecto, por lo que Sarah a través de sus propias redes sociales ha compartido en sus historias todas las muestras de apoyo que ha recibido estos últimos días, agradeciendo el que se tomaran el tiempo de enviarle mensaje y además, de rendirle homenaje a su esposo con posteos y compartiendo recuerdos.

Cuando iba hoy rumbo a recoger tus cenizas se puso esta canción en automático y supe que eras Tú, y yo también te amaré hasta morir. "Eras mi fuerza y mi pilar, la verdad que me encuentro en piloto automático, algo difícil de asimilar , me cae el 20 pero no me cae. Nos vas hacer mucha falta mi amor. Te amo, te extraño y por siempre juntos".

15 años juntos de la mano, nos cuidaste, nos guiaste, nos enseñaste, nos amaste, sé que estás aquí con nosotros y nos vas a seguir guiando y cuidando. Gracias por tanto amor , sencillamente no encuentro palabras y como dije ayer , lloramos tu partida pero celebro tu vida amor. La disfrutaste y la gozaste al máximo solo como tú sabías", agregó.

Gracias a todos por sus muestras de cariño , gracias a toda su segunda familia que fue Banda MS y Lizos, gracias a todos sus amigos, gracias a toda nuestra familia. Ver la funeraria con tantos arreglos florales que llegaban y llegaban y seguían llegando que no cabían , me lleno de tanta emoción indescriptible , estoy segura que gerson sintió todo ese amor. Gracias ayer por haber llenado la sala con música ,que era su gran pasión.

"Extrañaré tanto no volver a verte ni escucharte tocar el piano, gracias por toda la música que llenaste en nuestro hogar. Te extrañaré por siempre. Te amo amor. Yo sé que me regalas tus fuerzas para yo seguir adelante. Y así será, tus hijos y yo estaremos bien y sé que tú estarás siempre con nosotros".

