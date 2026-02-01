¿Ángela Aguilar no puede tener hijos? Integrante de 'Despierta América' dice que es "difícil" embarazarse

Ciudad de México.- Una reconocida integrante de Despierta América, recientemente hizo una lectura de cartas al aire, en las cuales aseguró que ella vio que no para la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, en realidad no podría ser madre, por el momento, debido a que supuestamente está siendo "difícil" el embarazarse de su esposo, el cantante de origen sonorense, Christian Nodal, ¿acaso no puede tener hijos?

Dado a que están cerca de cumplir dos años de casados, se ha comenzado a especular que los intérpretes de temas como Dime Cómo Quieres, están interesados en hacer crecer su familia y muy pronto comenzar a la tarea de darle su tercer nieto al reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, el cual de llegar pronto, sería el tercero. Hasta el momento Ángela y Nodal no han hablado sobre sus planes al respecto para este 2026.

Pese a que la joven se mantiene al margen de las especulaciones y prefieren no hablar nada de su vida privada, en una reciente participación de Bis La Médium en Despierta América, se le cuestionó que veía en sus predicciones para la joven Aguilar con respecto a ser madre al lado del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, sorprendió al afirmar que: "Es complicada la situación para ella poder ser mamá, pero sí va a ser mamá".

Bis no dijo que la pareja ya estaba buscando a su primogénito, pero con sus palabras dio a entender que en realidad sí estarían intentando concebir al primer pequeño de la familia Nodal Aguilar, pero que sería la intérprete de Gotitas Saladas, la que no podría quedar embarazada, aunque no es infértil, según la vidente, sino que solo ha tenido problemas. Ante esto, en redes sociales tacharon de mala vidente y pusieron en duda su predicción.

Como se recordará, a mediados del 2025, al hablar de la intérprete de En Realidad, no pudo evitar ser cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en padre al lado de Ángela, a lo que respondió con firmeza que sí, pero no por el momento, ya que están jóvenes, y quieren disfrutar un poco más de su relación: "No, yo creo que, estamos muy jóvenes, todavía estamos muy jóvenes. Yo creo que con los años y cuando sea el momento y felices de la vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui