Becky G protesta con "Fuck ICE" contra Donald Trump; redes le recuerdan su posición privilegiada

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde el pasado viernes 31 de enero de 2026 no ha dejado de ser viral Rebbeca Marie Gomez, a quien todos conocemos simplemente como Becky G, debido a que la famosa cantante mexicano-estadounidense llamó poderosamente la atención durante los Premios Grammy 2026, celebrados en Los Ángeles, específicamente en la gala MusiCares Person of the Year.

En realidad, lo que provocó revuelo fue que la exnovia del futbolista Sebastián Lletget mostró en plena alfombra roja a los fotógrafos sus uñas con la leyenda "Fuck ICE". Aunque se trató de un gesto sutil, el público lo interpretó de inmediato como una protesta contra las redadas del ICE en Estados Unidos, sumándose así a la lista de celebridades que se han pronunciado en contra de la administración de Donald Trump.

No es un secreto que la estrella internacional está en desacuerdo con la forma en la que son tratados los migrantes en el país vecino de México. Prueba de ello es una entrevista que concedió a Big Boy, en la que dejó clara su postura sobre el tema: "Maldita sea, el único hielo (ICE) que quiero es el de mi tequila. Todo lo que hemos pasado, no solo con esta administración, sino en general, en los últimos años, ha sido una locura. Solo espero que mi comunidad recuerde de qué pasta estamos hechos".

Usuarios critican a la famosa

De hecho, en esta lista de famosos que han manifestado su inconformidad ya figuran nombres como la emblemática Salma Hayek, el comediante y exintegrante de Televisa Eugenio Derbez, así como Pepe Aguilar. En lo que respecta a artistas estadounidenses, uno de los más destacados ha sido Mark Ruffalo, quien aprovechó su asistencia a los Globos de Oro, el pasado domingo 11 de enero, para declararse a favor de este movimiento al portar en su atuendo un pin con la frase "Be good" (ser bueno).

#Tendencias | ¡Ya llegó! Michelle Renaud y Matías Novoa celebran el NACIMIENTO de su bebé con emotiva FOTO uD83DuDCF8https://t.co/p5Ak3cuiOM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

Algunos no están contentos con Becky G

No todas las reacciones han sido positivas, ya que algunas personas consideran que este tipo de acciones por parte de las celebridades carecen de sentido y no ayudan realmente a quienes atraviesan estas problemáticas. Así lo expresó Rodri Ramos a través de Facebook: "¿Las celebridades creen que esto realmente resuelve algo? Son situaciones que debe discernir la Justicia. Si hay víctimas de negligencia policial, tienen que ir con las víctimas y asistirlas. Es fácil, desde una alfombra roja, hacerte la justiciera social y ni salir de tu zona de confort".

Fuente: Tribuna del Yaqui