'Exatlón México': Conoce quién será la primera eliminada de febrero; ¿los azules sacan a otra roja?

Ciudad de México.- Se ha cumplido una nueva semana en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para este domingo 1 de febrero del 2026, ya se sabe cuál de los equipos perdería a una de sus atletas en la zona de riesgo, perdiendo su lugar en el Duelo de Eliminación, ¿acaso será una eliminada azul?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, aunque las reglas cambiaron, en esta semana 18 se volverá a vivir un duelo mixto entre rojas y azules, debido a que ambos equipos tienen en riesgo a las chicas de su color, por lo que aunque ya hay dos rojas instaladas en el Duelo de Eliminación, aún puede integrarse una azul.

Al parecer, según la cuenta de YouTube de Proyecto TV, los resultados en la Serie por la Supervivencia, será muy reñido, ya que en la tercera y ronda final, contrario al viernes 30 de enero, este domingo 1 de febrero, los azules no podrán ganarle a los rojos, por lo que, desafortunadamente el equipo de Koke Guerrero, tendrían que mandar a una de sus integrantes, por lo que los escarlatas aún podrían mantenerse completos una semana más.

¡Los Azules consiguen la segunda victoria en la Batalla #PorLaSupervivencia! uD83DuDD35uD83DuDCAA Con este enfrentamiento, las Rojas se ponen en peligro. uD83CuDFC3uD83CuDFFB?????#ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD63 8:30 PM, domingos uD83DuDD56 8:00 PM, por #AztecaUNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/1IyAHBtC7y — Exatlón México (@ExatlonMx) January 31, 2026

En cuanto al tema del eliminado, se dice que por ser los más bajos en la tabla global, de perder los azules, la que iría sería Natali Brito, enfrentándose a Samantha y Jazmín Hernández, por lo que se dice que la atleta de los azules sería la que se despediría de sus compañeros. Pero, dado a que no se sabe nada con certeza, existe la teoría de que solo irán puras rojas, ya que el equipo de Koke volvería a ganar la Supervivencia, mandando a Samantha, Jazmín y Ella Bucio, resultando en que sea la nadadora olímpica la eliminada de la semana 18.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente sean solo rojas las que se presenten al Duelo de Eliminación y sea una Jaz o Ella las eliminadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui