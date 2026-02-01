Horóscopos HOY Mhoni Vidente DOMINGO 1 de febrero: Predicciones del mes, según tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Febrero 2026 inicia con una energía distinta: decisiones que por fin se destraban, cambios que comienzan a tomar forma y ajustes necesarios para avanzar con mayor estabilidad. Mhoni Vidente, en los horóscopos de hoy, domingo 1 de febrero de 2026, adelanta que este mes marcará un punto clave en temas laborales, económicos y emocionales, especialmente para quienes se atrevan a cerrar ciclos sin miedo. ¡Lee todos los detalles en los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy!

Horóscopos de Mhoni Vidente HOY domingo 1 de febrero 2026: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal?

Aries

Febrero te impulsa a tomar liderazgo en asuntos que habías dejado en pausa. Se presentan oportunidades laborales o proyectos que exigen compromiso real. En lo personal, aprenderás a elegir mejor tus batallas y a cuidar tu energía.

Tauro

Este mes favorece la estabilidad económica, pero requiere organización, dicen los horóscopos de Mhoni Vidente. Podrías concretar un pago, acuerdo o trámite pendiente. En el amor, febrero te pide comunicación clara y menos suposiciones.

Géminis

Las cartas indican movimiento y decisiones importantes, señalan los horóscopos de hoy. Febrero será ideal para estudios, cambios laborales o nuevas alianzas. Evita dispersarte: enfócate en lo que realmente puede crecer a largo plazo.

Cáncer

Un mes de sanación emocional que inicia hoy, domingo 1 de febrero. Resolverás temas familiares o personales que venían generando desgaste. En el trabajo, será clave no cargar con responsabilidades ajenas y poner límites claros.

Leo

Febrero te coloca en el centro de decisiones relevantes. Reconocimientos y avances llegan si mantienes disciplina. En el amor, se aclaran dudas y se fortalecen relaciones sinceras.

Virgo

El mes trae orden y resultados. Todo esfuerzo previo comienza a rendir frutos, especialmente en lo laboral y económico. Cuida tu salud y respeta tus tiempos de descanso para evitar agotamiento.

Libra

Febrero impulsa acuerdos, contratos y decisiones compartidas. Buen momento para cerrar alianzas o iniciar proyectos en conjunto. En lo emocional, se equilibra una situación que te tenía indeciso.

Escorpión

Las predicciones señalan transformación. Febrero te exige soltar lo que ya no funciona, incluso si cuesta trabajo. A cambio, llegan oportunidades de crecimiento personal y claridad mental.

Sagitario

Será un mes de enfoque y responsabilidad. Avanzas si dejas la improvisación y actúas con estrategia. En lo personal, febrero te invita a cuidar vínculos y cumplir promesas.

Capricornio

Febrero fortalece tu estabilidad y te ayuda a consolidar logros. Temas financieros se acomodan y se definen planes a mediano plazo. Evita la rigidez emocional y date permiso de disfrutar.

Acuario

Este mes activa nuevas ideas y caminos distintos. Podrías iniciar un proyecto personal o creativo que te entusiasme. Confía en tu intuición, pero revisa bien los detalles antes de decidir.

Piscis

Febrero marca cierres importantes. Es tiempo de dejar atrás dudas y apostar por lo que te da paz. En el trabajo, se abren opciones si mantienes constancia y claridad en tus metas.

Fuente: Tribuna del Yaqui