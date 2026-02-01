Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 2 de febrero 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo para comenzar semana

Ciudad de México.- Este lunes 2 de febrero de 2026 llega con energía de arranque de semana y acomodo interno, ideal para poner intención clara a lo que viene. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a dejar atrás la flojera emocional y a tomar decisiones que ya no se pueden seguir postergando. El Sol en Acuario mantiene activa la mente, las ideas nuevas y las ganas de hacer las cosas diferente, mientras el Universo te recuerda que no basta con pensar: hay que actuar.

Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque cuando empiezas la semana con intención, el universo se alinea.

Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 2 de febrero de 2026

Aries

Empiezas febrero con ganas de avanzar rápido, pero el lunes te pide paciencia y estrategia. No todo se arregla de golpe ni a la mala. En el trabajo o escuela, se acomodan pendientes si dejas de pelear por tener la razón. En el amor, baja la intensidad o podrías decir cosas que luego te arrepientas. Semana que arranca bien si canalizas tu energía con cabeza fría.

Tauro

Este lunes te empuja a tomar decisiones que vienes evitando. Febrero arranca pidiéndote estabilidad, pero también valentía para cambiar lo que ya no te hace sentir seguro. En el amor, conversaciones importantes aclaran dudas. Buen momento para organizar finanzas y metas; lo que ordenes hoy te dará paz el resto del mes.

Géminis

Inicias el mes con mil ideas, pero el reto será concretarlas. Este lunes evita dispersarte y enfócate en una cosa a la vez. En el amor, alguien espera más claridad de tu parte; no juegues a medias. Semana ideal para retomar proyectos pausados y comenzar febrero con menos pendientes mentales.

Cáncer

Febrero arranca removiendo emociones, pero este lunes te da la oportunidad de sanar y poner límites. No cargues problemas ajenos. En el amor, se aclaran sentimientos y se toman decisiones importantes. Buen día para planear la semana desde la calma y no desde el miedo.

Leo

Comienzas el mes entendiendo que no todo gira a tu alrededor, y eso también es crecimiento. Este lunes escucha antes de reaccionar. En el trabajo, se abren oportunidades si bajas el ego. En el amor, evita discusiones por orgullo. Semana que inicia mejor si muestras tu lado más humano.

Virgo

Arranque de mes con ganas de controlarlo todo, pero ojo: no te satures desde el lunes. Prioriza lo importante y deja lo demás fluir. En el amor, relájate y disfruta sin analizar tanto. Febrero pinta productivo si aprendes a organizar sin exigirte de más.

Libra

Este lunes te pone frente a decisiones que definirán febrero. Ya no puedes quedar bien con todos. En el amor, conversaciones pendientes aclaran el rumbo. Buen día para empezar la semana con equilibrio y elegir lo que te da paz, no solo lo que se ve bonito.

Escorpio

Inicio de mes intenso, pero necesario. Este lunes es ideal para soltar rencores y arrancar febrero con menos carga emocional. En el amor, la pasión se activa, pero exige confianza. Semana poderosa si canalizas tu energía en construir y no en controlar.

Sagitario

Febrero empieza con ganas de cambio y movimiento. Este lunes planea bien antes de lanzarte. En el amor, deja claras tus intenciones desde el inicio del mes. Buen momento para arrancar proyectos nuevos, siempre que no dejes cosas inconclusas atrás.

Capricornio

Arranque de mes con responsabilidad y metas claras. Este lunes organiza pendientes para no saturarte después. En el amor, alguien necesita más atención emocional. Febrero avanza mejor si equilibras trabajo y vida personal desde ahora.

Acuario

Con el Sol en tu signo, febrero arranca fuerte para ti. Este lunes trae decisiones importantes y cambios que te acercan a lo que quieres. En el amor, se redefinen vínculos. Semana ideal para iniciar proyectos y apostar por tu autenticidad.

Piscis

Inicio de mes sensible pero lleno de intuición. Este lunes confía en tu instinto para tomar decisiones. En el amor, se sanan emociones si hablas desde el corazón. Febrero será más ligero si te das prioridad emocional desde el arranque.

Fuente: Tribuna del Yaqui