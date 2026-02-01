Kanye West en México: Embajada de Israel reprueba venta de ropa nazi no oficial en sus conciertos

Ciudad de México.- El emblemático Kanye West, rapero, cantante y empresario estadounidense, quien además es padre de los hijos de Kim Kardashian, se presentó en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México los días 30 y 31 de enero de 2026. Sin embargo, tras un par de horas de sus conciertos, un escándalo comenzó a rodearlo en México. A continuación, en TRIBUNA te contamos todos los detalles.

En este caso, el problema llegó hasta la Embajada de Israel en México, que utilizó su perfil de X (antes Twitter) para reprobar la comercialización de mercancía no oficial con simbología nazi durante los conciertos, ya que aparentemente en el recinto se vendieron varias playeras y sudaderas con dicho símbolo. Incluso, para abordar el tema, emplearon expresiones como "retórica dañina" que "causa un daño real".

De hecho, solicitaron que la distribución de esos artículos se cancelara de inmediato. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el artista no se ha pronunciado públicamente, por lo que solo queda esperar su declaración. Cabe recordar que, en el pasado, el polémico músico pidió disculpas por sus comentarios relacionados con el dictador alemán de origen austríaco, Adolf Hitler.

"Es un recordatorio crudo de cómo los símbolos y mensajes antisemitas continúan circulando mucho después de que la retórica perjudicial haya sido expresada y normalizada", aseveró el organismo, puntualizando que este tipo de conductas realmente generan un problema tangible. Asimismo, mostró su indignación porque esto ocurriera justo en la semana del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

The merchandise sold yesterday outside a concert in Mexico City by Ye (formerly known as Kanye West) is a stark reminder of how antisemitic symbols and messages continue to circulate long after harmful rhetoric has been voiced and normalized. — Israel in Mexico (@IsraelinMexico) January 31, 2026

Por último, hicieron un llamado a Kanye West para que use su alcance de manera positiva, hablando en contra del antisemitismo y del odio: "Esto no es un llamado a cancelar —es un llamado a liderar. El mundo está escuchando2, especificaron. Por su parte, el rapero de 48 años declaró en un anuncio publicado en The Wall Street Journal que no es nazi ni antisemita y agregó que ama al pueblo judío.

Fuente: Tribuna del Yaqui