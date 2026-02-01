Muere Gerardo Taracena, actor de 'Apocalypto', a los 55 años; soñaba con trabajar con Guillermo del Toro

Ciudad de México. - Hace unas horas se confirmó el lamentable fallecimiento de Gerardo Taracena, actor mexicano que alcanzó fama internacional gracias a su participación en las películas Apocalypto y El Infierno. La noticia fue difundida por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales, donde no solo lamentó la pérdida, sino que también expresó solidaridad con los familiares del actor.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD", escribieron en Instagram, generando un gran revuelo entre los fanáticos, quienes realmente no podían creer que el actor de 55 años de edad ya no estuviera entre nosotros.

¿De qué murió?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo las causas de su fallecimiento, ya que sus familiares han mantenido total silencio al respecto. Asimismo, no existía información pública que indicara que el actor padeciera alguna enfermedad crónica. Tampoco se ha dado a conocer la fecha ni el lugar donde será velado, pero en TRIBUNA permaneceremos atentos a cualquier actualización sobre el tema.

Perdió la vida

Entre los artistas que se han pronunciado está Verónica Jaspeado, quien escribió en sus historias: "Toda la luz en tu trascender, mi querido Taracena", acompañando el mensaje con una fotografía donde aparece posando entre Gerardo y Jorge Van Rankin. Por otra parte, Roberto Tello, el actor de teatro Alejandro Aguilar, y numerosos internautas también expresaron su desconcierto y preguntan qué pudo haber sucedido.

Sueño sin cumplir

Uno de los sueños que Gerardo no pudo concretar lo había compartido a principios del año pasado durante un video de preguntas y respuestas. Al preguntarle con qué director de cine le gustaría trabajar, respondió sin titubear que su opción ideal era el reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien ha acumulado numerosos éxitos en Hollywood: "¿Con el que me encantaría trabajar? Pues con Guillermo del Toro, por supuesto".

Fuente: Tribuna del Yaqui