Publicación del pasado de Gerardo Taracena, actor mexicano en Hollywood, conmueve tras su muerte

Ciudad de México. - El sábado 31 de enero de 2026 falleció el actor mexicano Gerardo Taracena a los 55 años, quien, como te informamos con anterioridad en TRIBUNA, dejó una huella importante en el cine tanto nacional como internacional. Entre sus trabajos más destacados se encuentran producciones de Hollywood como Apocalypto y El Infierno, aunque también formó parte de otros proyectos relevantes, como la serie Narcos: México, estrenada el 16 de noviembre de 2018 en Netflix, y protagonizada por Michael Peña y Diego Luna.

A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, los familiares del actor no se han pronunciado públicamente, muchos de sus seguidores continúan inquietos por la repentina muerte del artista. Esta situación ha llevado a los fans a revisar sus antiguas publicaciones en redes sociales, y fue así como localizaron un emotivo texto que Taracena compartió el 4 de diciembre de 2024, con motivo del fallecimiento de uno de sus amigos cercanos.

"Se me fue. Murió mi hermano Erik súbita e inesperadamente. Y yo tan lejos… Era el otro hemisferio, el hemisferio Zavala a donde me refugiaba y me escondía. Con quien podía hacer travesuras igualmente inesperadas e inhóspitas… y yo tan lejos… Tómale una foto a Dios y me la mandas y le preguntas: ¿por qué se está llevando a mis amigos? Y yo tan lejos…", se lee en el mensaje, el cual actualmente acumula numerosos comentarios de personas que lamentan profundamente su partida.

Trabajó con Yalitza Aparicio

Un poco sobre su trayectoria

Para comenzar, Gerardo Taracena nació en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1970. No solo se desempeñó como actor, sino que también desarrolló una sólida carrera como bailarín mexicano de cine y teatro. Entre otras de sus cintas más sobresalientes destacan Man on Fire, The Mexican y Sin Nombre. En un registro más cómico, participó en la película Salvar al soldado Pérez, estrenada en 2011, donde compartió créditos con el actor Jaime Camil.

Comunicado de ANDA

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD", expresó la institución en su mensaje oficial. Finalmente, al actor se le pudo ver en Presencias (2022), cinta de suspenso protagonizada junto a Yalitza Aparicio, y en Casi el Paraíso (2024), uno de los últimos filmes que dejó antes de su fatídico final.

