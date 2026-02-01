Snoop Dogg de luto: Su hija Cori anuncia la muerte de su bebé de apenas 10 meses de edad

California, Estados Unidos.- La tarde del sábado 31 de enero de 2026 se vistió de luto la única hija del rapero estadounidense Snoop Dogg, luego de anunciar el fallecimiento de su pequeña hija, quien tenía apenas diez meses de nacida. La lamentable noticia fue confirmada por Cori, a través de su perfil de Instagram, donde compartió una simbólica fotografía en blanco y negro en la que aparece cargando a la menor.

En la historia, expresó su profundo dolor al referirse a la bebé como "el amor de su vida" y reveló que la pequeña falleció el pasado lunes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, sobre esta tragedia únicamente se sabe que la niña presentó complicaciones desde su nacimiento, ya que el parto ocurrió tres meses antes de tiempo, lo que provocó que durante gran parte de su corta vida permaneciera en cuidados intensivos neonatales (UCIN).

Asimismo, Wayne Deuce, padre de la infanta, compartió un emotivo mensaje dedicado a su hija fallecida, en el que escribió que siempre estará con ella. Cabe recordar que, precisamente el mes pasado, celebró que finalmente había salido de la incubadora y ya dormía en su cama de “niña grande”. En ese entonces escribió: "Esto es una montaña rusa de emociones ser un padre de NICU. Solo un momento de orgullo; las cosas más pequeñas serán nuestros mayores logros".

El padre también compartió su dolor

En lo que respecta a la madre, también publicó fotografías acostada en la cama junto a su pequeña y agregó la frase: "Ella está en casa. Gracias por cada oración, cada mensaje, cada pizca de amor", recibiendo en respuesta numerosos comentarios de apoyo y mensajes de alegría, pues muchos pensaban que la luz finalmente había aparecido al final del túnel. Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos, la menor perdió la vida, y hasta ahora se desconoce su nombre.

Hasta el cierre de esta nota, el empresario y productor Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido mundialmente como Snoop Dogg, no se ha pronunciado públicamente sobre esta dolorosa pérdida. No obstante, en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier información que pudiera surgir en las próximas horas, ya que se trata de una desgracia familiar que mantiene a sus integrantes atravesando un profundo duelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui