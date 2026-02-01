Sonora presente en Grammy 2026: Carín León y Natalia Lafourcade arrasan como únicos ganadores mexicanos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este domingo 1 de febrero de 2026, Carín León y Natalia Lafourcade se convirtieron en los únicos mexicanos galardonados en la entrega número 68 de los Premios Grammy, que se llevó a cabo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. Mientras que la veracruzana se llevó el premio a Mejor Álbum de Pop Latino, el sonorense consiguió el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida Texana) por su álbum Palabra De To’s (Seca).

Por lo tanto, estos talentosos cantantes lograron imponerse frente a Bogotá (Deluxe) de Andrés Cepeda, Tropicoqueta de Karol G, ¿Y ahora qué? de Alejandro Sanz y Cosa Nuestra de Rauw Alejandro. En el caso del hermosillense, su éxito superó a MALA MÍA, Y Lo Que Viene de Grupo Frontera, Sin Rodeos de Paola Jara y Bobby Pulido & Friends – Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) de Bobby Pulido.

De hecho, el primero en pronunciarse al respecto fue el intérprete de Primera Cita, quien lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, dejando un extenso mensaje de agradecimiento a la Academia y enfatizando que este tipo de reconocimientos permanecen en la memoria: "Este reconocimiento no es solo mío. Es de Sonora, de la raza que cree en la música hecha con verdad, de los músicos que se desvelan conmigo y de todos los que siguen apostando por nuestras raíces sin perder quiénes somos", destacó.

Los Premios Grammy 2026

Evidentemente, tampoco se quedó atrás la productora musical, quien, aunque tardó un poco más en hacer pública su opinión, lo hizo de igual manera, mostrando atención a los organizadores. Incluso, dedicó este premio a nuestra cultura y subrayó la importancia de sentirnos siempre orgullosos de quienes somos. De inmediato, los fans la felicitaron por este nuevo logro en su trayectoria artística.

#GRAMMYs Best Música Mexicana Album (Including Tejano) Winner: Palabra De To's (Seca) - Carín León pic.twitter.com/NXuWZmUlo8 — chart data (@chartdata) February 1, 2026

"Quiero dedicar este reconocimiento con amor a nuestra cultura, a nuestras raíces y a nuestras comunidades latinas. Nunca dejemos de sentirnos orgullosos de nuestra esencia y nuestra verdad. Cancionera es un álbum que lleva con orgullo la bandera de la autenticidad en la vida: de ser y existir, de vivir en libertad, de amarnos a nosotros mismos y de respetar nuestra diversidad y nuestras verdades más puras. La música repara y trasciende fronteras", concluyó la artista, quien se convirtió en madre a finales del mes de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui