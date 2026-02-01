(VIDEO) Captan a Bella Hadid bailando con Adán Bañuelos y horas después él es arrestado en Texas

Texas, Estados Unidos.- Hace un par de días te contamos aquí en TRIBUNA sobre la posible ruptura de la relación entre la modelo estadounidense Bella Hadid y Adan Bañuelos, vaquero de origen mexico-estadounidense de 35 años. No obstante, ahora el jinete volvió a sorprender a los internautas tras darse a conocer su arresto en Texas por presunta intoxicación pública. A continuación, te presentamos todos los detalles del caso.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de enero de 2026 en Weatherford, Texas. Asimismo, según reportes de medios estadounidenses, Bañuelos fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de 386 dólares, sin que se le imputaran cargos adicionales. Cabe señalar que, a finales del mes pasado, la revista People informó que la pareja había decidido separarse debido a diferencias en sus estilos de vida y en el rumbo de sus respectivas carreras profesionales.

¿Siguen juntos?

Algo que mantiene confundidos a los seguidores es un video difundido por TMZ, en el que se observa a Bella y Adan muy sonrientes mientras bailan juntos en un bar de ambiente tejano. Lo más llamativo es que se asegura que este romántico momento ocurrió apenas unas horas antes de la detención del vaquero. De esta manera, surgen dudas sobre si realmente pusieron fin a su relación o si simplemente decidieron darse un tiempo.

Bastante felices

Con base en información del mismo medio antes mencionado, el cual recogió testimonios de clientes presentes en el establecimiento, se señaló que ambos se comportaron en todo momento como una pareja más, mostrando gestos de cariño y cercanía. Hasta la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados se ha pronunciado públicamente al respecto, por lo que el estado actual de su situación sentimental continúa envuelto en total misterio.

bella hadid was dancing with her ex-boyfriend just hours before he was arrested in texas yesterday pic.twitter.com/AVjNXkItP0 — ? (@virgilsbride) February 1, 2026

Critican su apariencia

Luego de que se hicieran virales las fotografías de Adán Bañuelos, captadas por oficiales tras su arresto, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y aprovecharon la situación para burlarse del atleta ecuestre. Algunos internautas lanzaron duros comentarios, asegurando que su atractivo físico dependía únicamente del sombrero que suele portar y que, sin dicho accesorio, su imagen se desvaneció en cuestión de segundos.

