(VIDEO) Momentos de pánico: se incendia vehículo donde viajaban Ricardo Peralta y César Doroteo

Ciudad de México.- Los youtubers Ricardo Peralta y César Doroteo vivieron verdaderos momentos de pánico este domingo 1 de febrero de 2026, pues el vehículo en el que viajaban se incendió en plena carretera de Tijuana a Mexicali. Los hechos han quedado registrados en video, ya que todo sucedió en cuestión de segundos; aquí te compartimos los detalles de lo que se sabe hasta el momento.

Mediante redes sociales, el mismo Ricardo Peralta, conocido en redes sociales como 'Torpecillo', quien informó sobre el incidente a través de una transmisión en vivo, donde explicó que todo ocurrió en cuestión de minutos y que el fuego terminó por consumir por completo el automóvil. "Estamos bien, estamos a salvo (…) Fue un proceso de dos minutos en el que se prendió el fuego. Ya estamos bien, todo está en orden y no hubo ningún malestar en la carretera", expresó el exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Cabe señalar que la situación generó gran preocupación entre sus seguidores de Peralta, luego de que ambos youtubers publicaran un video en el que se observa el vehículo envuelto en llamas. Ante la ola de mensajes, realizaron una transmisión en su canal de YouTube para aclarar lo sucedido y confirmar que, pese a lo aparatoso del accidente, resultaron ilesos.

Por su parte, César Doroteo compartió una imagen del vehículo envuelto en llamas, acompañada del mensaje: "Se nos quemó la camioneta donde veníamos. Manténganse pendientes". El famoso conocido como Teo en redes sociales también confirmó que todo su equipo se encuentra en buen estado.

Tanto Peralta como Doroteo se dirigían a Mexicali como parte de su gira de presentaciones. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del siniestro. Al lugar de los hechos llegaron elementos del cuerpo de bomberos para sofocar el incendio, el cual ya se había intensificado, como se puede ver en los clips de redes sociales. Al cierre de esta nota no se dieron a conocer los motivos del incendio de la camioneta, por lo que se espera que los famosos compartan más información próximamente en sus redes sociales. Aunque se especula que podría deberse a una falla mecánica.

uD83DuDC40?? ¿Por qué se habló de un incendio vehicular en Tijuana? Involucró a Ricardo Peralta y César Doroteo ?? pic.twitter.com/nQ8fgQNSMM — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui