¡Ya llegó! Michelle Renaud y Matías Novoa celebran el NACIMIENTO de su bebé con emotiva FOTO

Londres, Reino Unido.- Este domingo 1 de enero de 2026, el actor chileno Matías Novoa y la actriz mexicana Michelle Renaud Ruesga se convirtieron en padres. La feliz noticia fue compartida por el propio Matías a través de su perfil de Instagram, donde publicó una conmovedora fotografía en sus historias. En la imagen, en blanco y negro, se puede ver la pequeña mano del bebé acompañada de la leyenda: "Vida @michellerenaud".

En cuanto a su esposa, protagonista de La sombra del pasado junto a Pablo Lyle, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha pronunciado sobre la llegada del nuevo integrante de la familia. Su última publicación en redes fue hace tres días, en la que compartió una sesión de fotos mostrando su pancita de embarazada y la acompañó con la frase: "Sorpresas que nos da la vida, mientras estamos en la dulce espera @matlechat te amo tanto".

¿Es niña o niño?

Hasta ahora se desconoce el sexo del bebé, pero esto no ha impedido que los fans sigan preguntando al respecto. Desde que se dio a conocer la llegada de esta nueva vida, los comentarios no han cesado, todos curiosos por conocer si es niña o niño. Cabe destacar que este sería el segundo hijo en común de la pareja, que inició su relación públicamente en octubre de 2022 y se casó en secreto en diciembre de 2023.

Historia de Instagram

El primer hijo de la pareja, Milio, nació en junio de 2024 y fue concebido mediante un proceso de fecundación in vitro. En aquel entonces, los famosos compartieron varias imágenes de la experiencia del parto en agua. Michelle escribió: "El parto de Milo… la mejor experiencia. Sin duda estuvo retador y tuvo sus momentos muy dolorosos, cada contracción donde sentía que se me iba la vida, pensaba: estoy más cerca de besarlo y verlo".

El año pasado, el exesposo de Michelle, Josué Alvarado, generó un gran revuelo al reencontrarse con su hijo Marcelo después de un año sin verlo, dejando entrever que nunca estuvo completamente de acuerdo con la situación. Esto provocó la reacción de varios usuarios que lo defendieron de Renaud: "1 año, 3 meses, 29 días para volverte a abrazar. Nada ni nadie nos va a separar, aunque a veces lo intentan. Te amo miam! #marceloypapá".

Fuente: Tribuna del Yaqui