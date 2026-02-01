¿Ya viste el nuevo avance de 'El Diablo Viste a la Moda 2'? Esto es lo que deja ver el adelanto (VIDEO)

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de una larga espera, finalmente 20th Century Studios y Disney lanzaron el avance de El diablo Viste a la Moda 2, una de las películas más esperadas debido a la nostalgia que representa para quienes disfrutaron su primera versión, la cual dejó un gran vacío no solo entre el público en general, sino que también se convirtió en una sátira del universo de la moda.

Evidentemente, en este material, como ya te hemos informado en TRIBUNA, se incluyen los inigualables Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. Además, el resto del elenco está conformado por Sydney Sweeney, Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Pauline Chalamet, Lady Gaga, B.J. Novak, Caleb Hearon, Tracie Thoms, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Swanmy Sampaio y Conrad Ricamora.

La cinta, que puso a la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger en el ojo público, se centra en la historia de Andy Sachs (Anne Hathaway), una joven recién graduada en periodismo que tiene la fortuna de conseguir trabajo como asistente personal de Miranda Priestly, la directora de una prestigiosa revista de moda femenina en Nueva York, conocida por infundir temor a gran parte de sus empleados.

Avances

Mientras tanto, esta secuela presenta un panorama diferente, pues Miranda enfrenta la transición de la prensa impresa a la digital y, además, deberá lidiar con Emily, su exasistente convertida en rival: "Sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos, y Miranda se acerca a la jubilación", señala la sinopsis oficial.

Como datos adicionales, la película se estrenará el 1 de mayo de 2026, mientras que el avance completo se podrá ver la noche de este domingo 1 de febrero. Por su parte, en redes sociales ya se han generado opiniones divididas: algunos esperan con ansias ir al cine, mientras que otros consideran que las filtraciones le restaron emoción al regreso de estas icónicas mujeres que encabezan el proyecto cinematográfico. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas del tráiler?

Fuente: Tribuna del Yaqui