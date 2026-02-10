Amiga de Julián Figueroa rompe el silencio a abuso de José Manuel Figueroa y da escalofriante noticia

Ciudad de México.- Una aparente amiga muy cercana de Julián Figueroa, recientemente brindó una entrevista en la que rompió el silencio con respecto a las acusaciones de abuso sexual que la polémica cantante y actriz, Imelda Tuñón, hizo en contra de su excuñado, el cantante de rancheras, José Manuel Figueroa, dejando en claro su postura en el caso, al dar una escalofriante noticia sobre esta situación.

Hace varios días que se difundió un video en el que Imelda afirma que su madre le confesó que el hijo mayor de Joan Sebastian había abusado de Julián, y después criticó a Maribel Guardia, afirmando que supuestamente supo todo, que el fallecido actor se lo dijo, pero ella habría decidido no hacer absolutamente nada y fingir que no había pasado, para no entrar en polémica con la familia del cantante.

Una mujer identificada simplemente como Laura, brindó una entrevista para el periodista argentino, Javier Ceriani, se dijo ser una de las amigas más cercanas de Julián, y en base a ello declaró que estaba 100 por ciento segura de que el fallecido actor de Televisa no fue abusado por su hermano mayor, destacando que el señalarlo a él de tal acto es una "cobardía" y "un intento desesperado de Imelda por poner “as cosas a su favor".

De la misma manera, señaló que el único abuso que sufrió el actor de Mi Camino Es Amarte fue por parte de Imelda, ya que esta presuntamente lo maltrataba y agredía verbalmente, señalando que debe de dejar culpar a terceros, como a la IA, por todo lo que hizo y lo que hace actualmente: "No le pueden echar la culpa de todo a la inteligencia artificial, o sea, eso es una cobardía. Imelda ya es una señora y debe aceptar como señora las consecuencias de sus acciones, de lo que está haciendo y diciendo. No es una persona que tiene 15 años, se está portando muy mal".

Pero eso no fue todo, ya que Laura fue tajante al momento de afirmar que "de no haber conocido a Imelda, Julián seguiría vivo", destacando que ella solo puede decir que la exparticipante de La Academia VLA, asimismo, manifestó su deseo de que Imelda "trate sus problemas y se reconcilie con Maribel" por el bien del menor, José Julián Figueroa.

Fuente: Tribuna del Yaqui