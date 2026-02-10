David Bisbal, de luto: Muere su padre, José Bisbal, leyenda del boxeo en España; esto se sabe

Madrid, España.- El reconocido cantante de baladas, David Bisbal, actualmente se encuentra en medio de un momento muy complicado personalmente, ya que se vistió de un triste luto a causa de que ha confirmado en sus redes sociales que falleció José Bisbal Carrillo, su padre que era una importante leyenda del boxeo en España, a los 84 años de edad. En los últimos años estuvo luchando en contra del Alzheimer.

El lamentable del fallecimiento de José fue confirmado por su hijo, el intérprete de temas como Ave María, a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió una serie de fotografías de su padre de joven, sobre el ring y sobre un escenario, además de sonriendo con un premio en la mano, junto a un conmovedor mensaje: "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo".

Hasta el momento, el creador de temas como Mi Princesa, no ha revelado las causas del fallecimiento de su padre, pero se cree que está relacionado con el Alzheimer que padecía y que en el pasado, el propio David declaró que ya estaba tan avanzado que ni siquiera lo recordaba a él o a sus familiares más cercanos, situación que destacó para él fue muy doloroso, pero jamás se despegó de su lado en sus momentos más complicados.

Como era de esperarse, a través de su post en despedida a su padre, varios de sus colegas, como Carlos Rivera, le dejaron mensajes de fuerza y de condolencias para este doloroso momentos, con mensajes como: "Te abrazo con todo el corazón hermano".

¿Quién era José Bisbal?

Nacido en Almería, España, José se convirtió en una auténtica leyenda e hizo historia al convertirse en el primer español en obtener el campeonato nacional de dicho deporte, lo cual repitió en siete ocasiones, con una trayectoria impresionante de 49 victorias, nueve empates y 35 derrotas. José además de ser el primero en colgarse el mencionado título, también fue el primer boxeador en pelear en el extranjero, como en Suecia, que en su época era visto como algo imposible.

Fuente: Tribuna del Yaqui