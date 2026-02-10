El cáncer alcanzó el cerebro: Actor de Televisa es desahuciado y reaparece con trágica noticia

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano, Horacio Beamonte, tras varios meses fuera del ojo público, acaba de reaparecer en entrevista, en la que dio una trágica noticia con respecto a su estado de salud, pues tras haber sido desahuciado, por desgracia, ahora le han confirmado que su cáncer alcanzó el cerebro, por lo que ya no tiene más opciones de tratamientos viables.

Como se sabe, Horacio desde hace un par de años que se encuentra luchando en contra de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia, un tipo particularmente agresivo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, la cual desde abril del 2025 lo tiene en una constante lucha por su vida, ya que tras su hospitalización por complicaciones de neumonía e infecciones bacterianas graves, ha tenido varias recaídas en las que ya lo han desahuciado y solo le dan quimioterapias paliativas, para controlar el dolor, no curativas.

Pero ahora, en una reciente entrevista para TV Notas, reveló que hace poco comenzó a tener síntomas muy intensos que lo llevaron a ver a la hematóloga que tiene su caso, la cual le dijo que el cáncer llegó al cerebro y su única opción es una quimioterapia sistémica, por vía intravenosa, en una dosis muy elevada, junto a radioterapia dirigida al cráneo, sin embargo, la ha rechazado: "No los quiero porque son demasiado agresivos. Nos dijeron los pros y contras de la radioterapia dirigida al cráneo. Puede provocar ceguera. En mi caso, como ya tuve un desprendimiento de retina, hay muchas más posibilidades".

El actor de La Rosa de Guadalupe declaró que en diciembre del 2025 tuvo una trombosis ocular que le causó gran daño, manteniéndolo internado 10 días con dolores intensos que ya lo dejó ciego del ojo izquierdo, y que eso fue lo que lo llevó a tomar las quimioterapias paliativas, no curativas, "para quitar el dolor que tenía", pero que aún así tienen efectos muy fuertes y agotadores, las cuales se harán peores su toma las intratecales: "Son punciones lumbares mediante las cuales la quimioterapia va directa a la medula espinal. Nos dijeron que ya había infiltración de la leucemia en el sistema nervioso".

El también artista de unitarios de Como Dice el Dicho, declaró que trató de hacer la prueba con el nuevo tratamiento, pero que le provocaron convulsiones extremadamente dolorosas: "Empecé a convulsionarme. Las manos se me doblaban. Me agarré de donde pude, de la camilla, los barrotes, hasta los zapatos se me salieron". Confesando que estuvo dos horas en observación y le tuvieron que aplicar un analgésico intravenoso para el dolor, calificándolo como algo "terrible".

Horacio mencionó que tener tres reacciones iguales con incluso una menor dosis, se tomó la decisión de cancelar estas quimioterapias, por lo que ahora, solo le queda someterse a las quimioterapias tradicionales y radioterapia, pero, él las rechazó y deja su vida en manos de Dios: "Le pido a Dios todos los días que me siga dando fuerzas para soportar todas las cosas que vengan, el dolor y cualquier tribulación".

Que le dé fuerza a mi madre para seguir conmigo ayudándome, como el ángel que el Señor me ha enviado del cielo para estar conmigo y seguir dando testimonio del amor de Dios, que te da todo lo que necesitas, incluyendo esa paz, a pesar de estar sufriendo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui