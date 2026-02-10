¿El duelo está siendo ignorado? Violeta Isfel introduce la tanatología en el caso Imelda Tuñón (VIDEO)

Ciudad de México.- A pesar de que hace unos días ya había hablado del tema, la reconocida actriz de Televisa, Violeta Isfel, ayer compartió una entrevista con Edén Dorantes, en la que la mujer de 40 años realizó una serie de sugerencias dirigidas a la excuñada de su amiga Maribel Guardia, pues como le hemos dado seguimiento en TRIBUNA, Imelda Tuñón acusó a José Manuel Figueroa de haber abusado del fallecido Julián Figueroa.

Ahora, la artista que dio vida a Antonella Rincón en Atrévete a Soñar sugirió a la también cantante que busque apoyo profesional y, con mayor razón, asesoría en el ámbito emocional y psicológico. Con ello, la originaria de Ecatepec dejó muy en claro que, de preferencia, lo haga por el bienestar de su pequeño hijo, José Julián. Evidentemente, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la mencionada no ha emitido respuesta alguna.

"Yo siento que ella necesita ir hacia adentro, o sea, como lo comenté en la entrevista anterior, y la entiendo porque digo, tal vez yo no perdí a alguien, pero yo sí estuve sola con mi hijo muchos años sacándolo adelante y no siempre sabemos hacia dónde ir. A mí la respuesta me la dio la terapia… hoy por hoy tengo una comunicación hermosa con mi hijo, pero porque me costó mi trabajo personal", puntualizó Violeta.

Imelda Tuñón

De hecho, durante la mayor parte de la charla se enfocó en mencionar que todo este proceso resulta complicado y todavía más emitir una opinión, ya que no se conoce el contexto completo. Asimismo, reiteró que su apoyo siempre estará con Maribel y, además, le sugirió a la viuda que procure estar mejor en el aspecto emocional, pues consideró que esto es esencial para que pueda tomar buenas decisiones en lo que respecta al futuro de su hijo.

Controversial sugerencia

No obstante, algo que llamó especialmente la atención fue cuando, en un punto de la entrevista, recomendó que acudiera con un especialista en tanatología, disciplina que se enfoca en el manejo del duelo y las pérdidas: "Sí, por supuesto. Yo eso es lo primero que diría, o sea, hay que ir al tanatólogo", explicó, haciendo especial énfasis en que ella misma ha estudiado esta área, la cual considera sumamente elemental.

Fuente: Tribuna del Yaqui