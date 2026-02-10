El 'efecto Super Bowl': Tras polémico Half Time Show 2026, Bad Bunny arrasa en Spotify

California, Estados Unidos.- El efecto 'Super Bowl' volvió a sacudir la industria musical. Tras su histórico espectáculo de medio tiempo, celebrado el pasado domingo 8 de febrero de 2026, Bad Bunny registró un incremento del 470 por ciento en reproducciones en Estados Unidos (EU) y un crecimiento global del 210 por ciento en Spotify, de acuerdo con cifras oficiales de la plataforma de streaming.

El impacto fue inmediato. Durante y después de la presentación, millones de personas recurrieron al celular para buscar sus canciones, agregarlas a playlists o reproducirlas nuevamente, confirmando el poder de este gran evento.

#Tendencias | Bad Bunny entra al top histórico del Super Bowl; Rolling Stone lo coloca sobre Beyoncé y Michael Jackson uD83EuDD29uD83DuDC30https://t.co/HF4tI0g74A — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 9, 2026

El impacto directo del Halftime Show en Spotify

Los datos reflejan que no se trató de un pico momentáneo. Las reproducciones de Bad Bunny aumentaron de forma sostenida tras el medio tiempo, consolidando su posición como uno de los artistas con mayor arrastre en el mercado estadounidense. Actualmente, el cantante ocupa los seis primeros lugares del ranking diario de canciones más reproducidas en Spotify en EU, un hecho que subraya la magnitud del fenómeno generado tras su aparición en el Super Bowl 2026.

El repunte fue especialmente visible en temas emblemáticos del artista. En Estados Unidos, Yo Perreo Sola registró un aumento del dos mil 170 por ciento, seguida por El Apagón, que creció mil 320 por ciento. A su vez, Party incrementó sus reproducciones en mil 130 por ciento, mientras que Lo que le pasó a Hawaii subió mil 40 por ciento.

También benefició a Ricky Martin

El impacto del medio tiempo también alcanzó a los artistas invitados. Ricky Martin, quien compartió escenario con Bad Bunny, registró un incremento del 145 por ciento en reproducciones en EU tras la presentación. Este fenómeno confirma que el Super Bowl no solo genera momentos virales, sino que revitaliza catálogos completos, beneficiando a artistas consolidados ante audiencias globales, pese a que no ofrece una paga directa.

#Tendencia | Itatí Cantoral habla de su participación en comercial del Super Bowl LX y reacciona a show de Bad BunnyuD83EuDEE2uD83DuDE31https://t.co/l0KfR4DbJT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 10, 2026

Un show con carga cultural y mensaje político

Más allá de las cifras, el espectáculo destacó a nivel mundial por su fuerte carga cultural. Bad Bunny transformó el escenario en una celebración de la identidad puertorriqueña y latina, subrayando que América es todo el continente, no únicamente EU. El mensaje incluyó la presencia simbólica de banderas de distintos países, lo que generó tanto aplausos como críticas, en especial del presidente Donald Trump, quien calificó el show como una "afronta a la grandeza de América", avivando el debate en redes sociales y medios de comunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui