Estuvo cerca de morir: Alejandra Guzmán revela que vio una luz y a Silvia Pinal en su crisis de salud

Ciudad de México.- La reconocida cantante del rock, Alejandra Guzmán, declaró que sintió que estuvo cerca de morir, debido a que en una reciente entrevista para medios de comunicación, reveló que vio una luz "gloriosa" y a través de ella también sintió la presencia de su fallecida madre, la querida primera actriz, Silvia Pinal, al enfrentarse su crisis de salud.

En los últimos meses, la intérprete de Reina de Corazones ha preocupado a sus millones de seguidores, debido a que enfrentó una serie de crisis de salud, en el que fue sometida a diferentes cirugías óseas, en la que tuvo una reconstrucción en la columna, incluso se llegó a decir que estuvo cerca de perder la vida a causa de las complicaciones de salud que enfrentó por esta situación tan delicada en su salud.

Ahora, al celebrar su cumpleaños, brindó entrevistas a diferentes medios de comunicación, como Sale el Sol, en el que respondió que como madre, le encantaría estar al lado de Frida Sofía, pero que puede esperar a que sea su momento de sanar y que se contacte con ella cuando se sienta lista para volver a construir su relación: "Yo creo que, en algún momento, pero yo nunca pierdo la fe y que llame cuando tenga que ser el momento, ni antes ni después. Porque todos somos jóvenes y yo también fui bien rebelde, pero pues ahora con la tecnología es otra onda, ¿no?".

Con respecto a su estado de salud, dijo que estaba mucho mejor, que después de 13 años de luchar, finalmente está sin dolor y solo le queda decirle al público que se cuide y que se ame, que deben de consentirse con algo sin importar qué es lo que sea: "Hay que vivir como es y hay que seguir la verdad, hay que amarse, quererse, cuidarse, ver qué tiene uno mal porque yo aguantaba mucho dolor, pero mucho, entonces está bien que uno se consienta y que se dé su tiempo, nunca me lo había dado. Después de 13 años ya no tengo dolor".

Finalmente declaró que sintió que estaba cerca de irse al otro mundo, debido a que vio una luz hermosa y que también sintió la presencia de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, por lo que para ella, el seguir aquí es un milagro gracias a la mujer que le dio la vida: "Es que no me pasaba la información por la médula espinal. Ya tenía yo una hernia muy grande y no lo sabía, entonces sí es un milagro. No me lo van a creer, pero vi una luz así increíble y dije: 'Ay, ay, ay, aquí estás conmigo'".

Antes de la operación de las lumbares. Ay, pues no me lo esperaba y pasé por algo y de repente vi una luz muy, muy heavy, muy profunda, muy intensa y la vi. Me llenó de fe, y así entré a la operación, y estoy viva porque allá me quieren mucho. Y algo tengo que hacer y lo que mejor sé hacer es cantar. Ya canté una canción y tengo otra desde el año pasado. O sea que ya es tiempo de sacar música nueva", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui