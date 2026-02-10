Eugenio Derbez saca las garras por Aitana Derbez tras severas criticas a VIDEO al cantar con Vadhir

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, debido a que recientemente en una entrevista sacó las garras para defender a la menor de sus hijas, Aitana Derbez, después de que esta enfrentara severas criticas en redes sociales por video al cantar junto a su hermano mayor, el cantante y actor, Vadhir Derbez, que ha hecho que la familia se una para pedir respeto a la joven.

Como se sabe, a mediados de enero de este 2026, Vadhir compartió un video en el que se ve como ambos cantan a capela el tema Golden, que canta el grupo ficticio de K-pop, Huntrix, en la película Las Guerreras del K-Pop, siendo recibido con una impresionante cantidad de criticas hacía ambos hermanos. Ante esto, la familia se ha unido para defender la menor, como José Eduardo Derbez y en esta ocasión fue el turno de su padre.

El creador de La Familia P.Luche, se mostró sumamente molesto por esta situación, destacando que él no va a desgastarse en atacar a nadie, dejando en claro que sus hijos aman la música y solamente quisieron salir a cantar juntos, se grabaron y compartieron un poco de ese momento: "La gente que ataca a niños, pues no le puedes ni siquiera decir nada. Y además fue un video que grabó Vadhir con su hermana en un jardín. No lanzaron un disco, no estaban lanzando algo a nivel: 'Oigan ya voy a sacar un nuevo disco de Aitana', para nada, salieron al jardín a cantar, es como si alguien estaba cantando en un karaoke".

Ante esto, el actor de CODA, declaró que al igual que su esposa, Alessandra Rosaldo, está tranquilo de que el que les tiren hate a ellos, no los representa como personas: "Como me dijo mi mujer, habla más de la gente que ataca, de lo que traen dentro, nada más que decir". En cuanto a cómo se encuentra la menor, declaró que aún no sabe nada y sigue muy feliz con su vida de manera normal: "Tomaremos medidas de quizá no exponerla tanto, pero también no escuchamos nada y ella afortunadamente vive allá, sus amiguitas no ven, están todavía muy chiquitas, no tiene redes sociales, entonces ni enterada”

Finalmente, cambiaron al tema a su hija mayor, Aislinn Derbez, con respecto a la polémica que se armó con un mensaje hacía su madre, Gabriela Michel, tras su triste fallecimiento, señalando que la familia sabe todo, y solo puede decir que se encuentra bien y más tranquila con este tema: "Sí, yo sé la historia, pero eso ya no me corresponde. Háblenlo con ella, porque de por sí siempre andamos en los chismes. No ha sido fácil, sobre todo cerca de Navidad. Pero está muy estable ahorita y está bien. Y la hemos estado acompañando durante todo el proceso".

Eugenio Derbez explota contra quienes critican a su hija Aitana por grabar una canción con Vadhir Derbez.



Fuente: Tribuna del Yaqui