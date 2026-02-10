Exactriz de Televisa entraría a 'La Casa de los Famosos' de Telemundo tras fracaso en México

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Telemundo buscó a una reconocida exactriz de Televisa para formar parte de la sexta temporada de La Casa de los Famosos EU, a tan solo unos cuantos meses de haber fracasado en la de México, pues al parecer a los ejecutivos les gustaría la idea de todo el revuelo que puede causar en redes sociales.

El próximo martes 17 de febrero de este 2026, va a comenzar la sexta temporada del reality emitido en los Estados Unidos, en el que se ha confirmado a grandes celebridades, influencers como Kunno, Caeli, Jayline Ojeda, Yina Calderón actrices como Laura Zapata e incluso a la exreina de belleza como Lupita Jones. Dichas celebridades ya han dado mucho de que hablar, pues Calderón y Zapata ya tuvieron su primer conflicto en redes sociales.

Pero, todo parece indicar que Endemol y los ejecutivos de Telemundo no estarían conformes con el escándalo de los habitantes ya presentados, sino que metería a otra personalidad sumamente polémica y se trataría de la reconocida actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, que formó parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, de la cual salió enemistada hasta de la querida influencer, Wendy Guevara.

Como se sabe, Ninel entró siendo una de las favoritas del público, en especial cuando comenzó a llevarse con Abelito, sin embargo, conformé avanzaron los días, el público comenzó a inclinarse a los de cuarto Noche, pues afirmaban que hacía a un lado a Mar Contreras, además que tras su primera pelea con Alexis Ayala, lo tachó de ser un machista y de violentar mujeres, por lo que muchos tomaron estas actitudes y acusaciones como una manera de tratar de usar el feminismo para votos.

uD83DuDCCC OBLIGADA: NINEL CONDE ya se encuentra en México para cumplir con sus compromisos con Televisa y evitar una demanda



EL BOMBÓN ASESINO temerosa de una demanda viajó inmediatamente para regresar a las galas de LA CASA DE LOS FAMOSOS



Dice que todo lo que dijo era una broma… pic.twitter.com/pC7LaE5jLM — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 3, 2025

Por otro lado, tras su eliminación, debido a su intensa pelea mediática con Guevara, y al llamar "hermana" a Aarón Mercury, fue tachada de homofóbica y colgarse de los "jochis", además de que se rumoró que ella pidió salir y que no quería cumplir con las cláusulas de su contrato, y por haber revelado muchas cosas de producción, se señaló que tendría problemas legales con la empresa San Ángel.

Al parecer, toda esta serie de escándalos hizo que la empresa latinoamericana pusiera sus ojos en ella, debido a que "los ejecutivos quedaron muy contentos con la polémica que armó" y también buscarían que no solo cree revuelo al interior, sino también al salir, como otros habitantes en el pasado.

Gracias por recibirme!

Te adoro siempre contigo!! uD83EuDD70uD83EuDEF6uD83CuDFFB @Ninelconde pic.twitter.com/tyRG56WoJx — Jhony Reynoso (@jonHylOvEninEl) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui