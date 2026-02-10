Fans se preocupan por Alfonso Obregón; pone en duda su regreso a Shrek: "Creo que ya no voy"

Ciudad de México.- Desde que se anunció la película número cinco de Shrek, ha existido mucha duda y controversia debido a la posibilidad de que personajes entrañables como 'Shrek' o 'Burro' no regresen con sus voces originales, lo que generó una nueva ola de reacciones entre fanáticos.

Recientemente se reabrió un capítulo en la disputa por el doblaje de la próxima entrega de DreamWorks y Universal Pictures. Ya que Alfonso Obregón, la voz emblemática de Shrek en Latinoamérica, dio a entender que dejaría su papel para Shrek 5 debido a la falta de un acuerdo con la producción. El reconocido actor de doblaje impuso condiciones, incluyendo mejoras salariales, así como dirigir el doblaje y crédito estelar, afirmando que no rogará por el papel si no se cumplen.

Los fans de Alfonso Obregón se alarmaron después de que Obregón publicara la frase: "Creo que ya no voy a ser Shrek…" junto a una imagen del personaje en su cuenta oficial de Facebook. La publicación de inmediato se llenó con cientos de mensajes en apoyo al actor y llamados directos a las productoras para que atiendan sus demandas. Entre los comentarios más destacados, usuarios pidieron al actor que aminore sus exigencias para volver al personaje.

Shrek 5 se estrena el 30 de junio de 2027

Solo bájale un poquito a tus pretensiones y vuelve a ser el ogro”, escribió uno de los seguidores.

Otro internauta recordó casos recientes en los que actores de doblaje recibieron reconocimiento en los créditos principales, argumentando que la petición de Obregón no es excesiva y que la producción bien podría aceptar sus peticiones. Los internautas afirman que si Alfonso no da vida a 'Shrek' "la película no tendrá ningún sentido para Latinoamérica". Por ello, hay muchos que incluso proponen boicotear el proyecto.

Las peticiones que ha hecho Alfonso Obregón

El actor de doblaje compartió un video en sus redes sociales para informar a sus seguidores que realizó tres requisitos clave para poder aceptar dar voz al ogro más famoso de la televisión y cine. Sus peticiones comprenden un pago justo acorde con la importancia del personaje y el impacto cultural que ha tenido en Latinoamérica, que se le reconozca oficialmente con créditos visibles y que se le permita asumir la dirección del doblaje en español latino para garantizar la coherencia del personaje y el tono general de la cinta.

El actor ha exigido anteriormente:

Dirigir el doblaje de la película.

Recibir una remuneración mucho mayor a la de entregas anteriores.

Obtener un reconocimiento destacado en los créditos y materiales promocionales.

Reiteró que exige el mismo trato que recibe Mike Myers en Estados Unidos, quien figura en la promoción oficial de la franquicia. Mientras tanto, Universal Pictures logró asegurar el regreso de Eugenio Derbez como 'Burro' después de negociaciones extensas, pero la continuidad de la voz de Shrek depende de un acuerdo con Obregón.

El conflicto se complica por el antecedente judicial de Obregón, quien fue arrestado en agosto de 2024 por presunto abuso sexual, aunque más tarde fue absuelto por falta de pruebas. Durante ese periodo, varias empresas de doblaje detuvieron su colaboración con él, lo que ha pesado en la negociación actual.

En Estados Unidos, DreamWorks y Universal también enfrentan retos con el estreno de Shrek 5, retrasado en varias ocasiones por la respuesta negativa al nuevo estilo de animación y los rediseños de personajes. El lanzamiento ahora está previsto para el 30 de junio de 2027, con el regreso confirmado de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz.

Fuente: Tribuna del Yaqui