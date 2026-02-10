Fecha de estreno de 'Cumbres Borrascosas' en México: Todo sobre la nueva cinta de Margot Robbie y Jacob Elordi

Ciudad de México.- Cumbres Borrascosas es una de las novelas más virales de la literatura inglesa y, al mismo tiempo, una de las más comentadas por su retrato del amor obsesivo, la violencia emocional y las divisiones de clase. Después de tanto tiempo, este 2026 la historia llegará al cine gracias a la adaptación de la guionista británica, Emerald Fennell, quien retoma el relato con un enfoque contemporáneo que busca incomodar y emocionar por igual.

Luego de una larga espera, ahora faltan muy pocos días para el estreno de la cinta que será protagonizada por las estrellas del momento, Jacob Elordi y Margot Robbie. El proyecto promete ser uno de las mejores del año, pues desde que aparecieron los primeros adelantos, el público quedó sin aliento.

Mucho se ha hablado sobre esta adaptación del libro de la inglesa Emily Brontë, pues en los últimos años tanto Margot como Jacob se han convertido en dos de las figuras más solicitadas de Hollywood y en la gira promocional de la cinta los fans han podido ser testigos de la gran química que hay entre ambos artistas, por lo que muchos no pueden esperar más para verla.

Cumbres borrascosas' (1992) crítica: la adaptación más icónica de este clásico de la literatura

¿Cuándo se estrena Cumbres Borrascosas en México?

El filme dirigido por la directora Emerald Fennell llegará a salas de todo México este próximo jueves 12 de febrero, en lo que será el fin más romántico de todo el año. Aunque no se trata de un spoiler, existen grandes expectativas de lo que se podrá ver en pantalla, aunque, tomando en consideración las primeras declaraciones de Margot Robbie, el rodaje dejará a todos sin aliento.

Además de su clásica proyección, se ha confirmado que contará con exhibiciones especiales, por lo que es importante que consultes el cine de tu preferencia para saber qué tipo de eventos y mercancía llegarán con este lanzamiento, el cual suena para ser uno de los mejores del año.

¿De qué trata la película de Cumbres Borrascosas?

Aunque esta historia es la adaptación de un libro que se estrenó hace casi 150 años, su premisa es clara: Amor, drama, venganza y una historia marcada por la tragedia, tal como los títulos de aquella época.

Esta historia narra la apasionada y complicada relación entre Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi), un joven huérfano que es adoptado por el padre de Catherine, con quien termina creciendo y formando un vínculo. A pesar de que les cuesta definir su relación, todo se complica debido a la diferencia de clases y el estatus de Heathcliff, por lo que Catherine decide casarse con Edgar Linton por conveniencia de su futuro, dando pie al rencor de Heathcliff y lo que dará pie a una venganza.

Lo que debes saber sobre Cumbres Borrascosas antes de su estreno en México

Dirección: Emerald Fennell

Reparto principal: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau

Fecha de estreno en México: 12 de febrero de 2026

Género: Drama romántico

Basada en la novela de Emily Brontë publicada en 1847

A lo largo de los años, Cumbres Borrascosas ha contado con múltiples adaptaciones, pero esta versión busca diferenciarse por su lectura social y emocional, alejándose del romanticismo idealizado. Con su estreno ya marcado en el calendario, la película se perfila como uno de los lanzamientos cinematográficos más comentados de 2026 en México, tanto por su peso literario como por la intensidad de su propuesta narrativa.

