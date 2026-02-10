Kate Middleton y Príncipe William rompen el silencio a caso de Epstein contra el expríncipe Andrés

Arabia Saudita.- En medio de un tour como parte esencial de la Corona británica a Abu Dabi, los futuros reyes del Reino Unido, Kate Middleton y el Príncipe William, a través de uno de sus portavoces oficiales rompieron el silencio con respecto a la polémica del expríncipe Andrés con respecto de las nuevas acusaciones y fotografías que lo vincula en el caso de Jeffrey Epstein.

A finales del 2025, pese a que el tema de Virginia Guiffre parecía haberse acabado y Andrés ya no se vería involucrado en el caso de tráfico sexual de Epstein, ante el suicidio de la víctima de este polémico caso, salieron a la luz varias declaraciones escritas por la mujer en contra del exroyal, que obligaron al Rey Carlos III ha oficialmente despojarlo de todo rango de la Realeza y quitarle todo tipo de ayuda, deslindándose al 100 por ciento de su hermano.

Pero eso no ha sido todo, debido a que recientemente han filtrado nuevos documentos del caso, en los cuales han salido a la luz nuevas acusaciones de dos mujeres diferentes en contra del hijo de la Reina Isabel II, además de fotografías en las que aparece en el suelo con otra de las presuntas víctimas del fallecido empresario estadounidense, por lo que pese a las acciones del esposo de la Reina Camilla Parker, el escándalo los sigue envolviendo.

It was not the welcome they expected, as Prince William and Kate Middleton were challenged over alleged Prince Andrew cover-up claims. pic.twitter.com/L36yepDzEh — Feminegra (@feminegra) January 20, 2026

Es por eso, que a la llegada del Príncipe de Gales a la ciudad de Raid, ubicada en Arabia Saudita, para tener una breve reunión con el Príncipe Heredero Mohamed bin Salman, uno de los portavoces del Palacio de Kesington, respondieron a los cuestionamientos sobre este polémico tema, a lo que respondieron: "Puedo confirmar que el Príncipe y la Princesa han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas".

Esta es la primera vez que el hermano y la cuñada del Príncipe Harry hablan con respecto al tema, aunque sea mediante uno de sus portavoces, ya que en varias ocasiones públicas, al ser confrontados con este tema, simplemente se alejaban y no daban comentarios, mientras que los Soberanos, simplemente en un comunicado han dicho: "Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado y permanecerán con las víctimas y los sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso".

Why Prince William and Kate Middleton's Planned U.S. Tour Has Meghan Markle 'Crippled With Jealousy and Rage' https://t.co/StvDp4m2Os pic.twitter.com/kXnlFDAeIZ — OK! Magazine USA (@OKMagazine) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui