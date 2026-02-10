Laura Zapata arremete contra Imelda Tuñón y pide que trabaje y no pelee herencias con Maribel Guardia

Ciudad de México.- La reconocida villana de melodramas y cantante mexicana, Laura Zapata, una vez más brindó una entrevista en la que arremetió en contra de la reconocida actriz y cantante, Imelda Tuñón, por su polémica pelea con la querida actriz mexicana, Maribel Guardia, por lo que ante las cámaras también le pidió que mejor trabaje y no pelee herencias para poder mantenerse.

Hace una semana, la exactriz de Televisa pidió a Imelda que respetara a Maribel, tachándola de estar "desquiciada" por avivar la llama de la polémica una vez más, y ahora, al acusar a José Manuel Figueroa de abusar de Julián, y a este a su vez de violentarla bajo los efectos de las drogas, Zapata salió a alzar la voz, criticando sus acciones: "Me parece que es algo tan burdo, tan sucio, tan bajo hay un niño en crecimiento de por medio, que hay que respetar, que hay que respetar al padre que murió".

De la misma manera, la participante confirmada para La Casa de los Famosos de Telemundo, recalcó lo dicho hace una semana, que a sus hijos les ha advertido sobre conseguirse una mala mujer, afirmando que jamás quitará el dedo el renglón para que tengan a una buena persona a su lado: "Les mandé en el chat familiar: 'hijos míos, por favor, vean esto, tengan cuidado con una mala mujer, una mala persona, te puede llevar hasta la muerte'".

Ante esto, la villana de melodramas como María la del Barrio, declaró que Imelda necesita ir a terapia y comenzar a trabajar para darle a su hijo, José Juliá Figueroa, lo que necesita y dejar de exigirle a Maribel que apresure procesos de herencia, y hacer algo por ella misma: "Necesita ayuda, necesita apoyo psicológico, necesita tranquilizarse, necesita trabajar para tener dinero, para tener de ella, me imagino que lo hace es por dinero. Ponte a trabajar niña".

Finalmente, mencionó que si fuera una buena madre ya estaría haciendo algo para mantenerse a ella junto a su hijo, afirmando que debe de buscar la manera en la que señaló que solamente está afectando de manera psicológica al menor de edad: "Cuando eres buena mamá no tienes porque pelear una herencia, y menos la de tu hijo, a un hijo hay que darle, no quitarle".

¡Laura Zapata ARREMETE contra las declaraciones de Imelda Tuñón! Además, ASEGURA que hace todo por DINERO y la envió al psicólogo. ¿Qué opinas de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/R0cAI8rCti — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui