Mich Rubalcava denuncia amenazas de muerte y sospecha de la ex de Héctor Parra (VIDEO)

Ciudad de México.- El caso de Héctor Parra sigue dando de qué hablar, ahora a raíz de la entrevista que le realizó el periodista de espectáculos Mich Rubalcava a Daniela Parra, hija del actor que actualmente se encuentra en prisión por acusaciones de corrupción de menores agravado y abuso sexual. El propio comunicador denunció públicamente que está siendo víctima de amenazas de muerte tras publicar la charla con la joven.

Evidentemente, en redes sociales el tema se volvió viral, ya que el creador del canal de YouTube El Mich TV mostró supuestas pruebas de sus declaraciones, las cuales incluyeron capturas de pantalla donde le exigían que retirara el material, pues de lo contrario le ocurriría algo muy grave: "¡Tienes 12 horas para borrar esa entrevista si no quieres que te cargue la chingada!", se lee en uno de los mensajes.

En el video que subió a su plataforma, relató que todo comenzó un día después de que platicó con Daniela. Rubalcava se encontraba en ese momento almorzando cuando, de manera repentina, le llegaron estos textos intimidantes en los que de forma directa le advertían que, de no obedecer, atentarían contra su vida. Cabe destacar que la personalidad de internet aún desconoce la procedencia de los ataques.

Captura de pantalla

Piensa que es la ex del actor

De igual manera, Mich explicó que, debido a la gravedad del asunto, buscó asesoría legal y le recomendaron hacer pública la situación, así como conservar todas las pruebas y presentarlas ante las autoridades correspondientes. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nueva información que surja y de si el periodista logra identificar a la persona que le está generando temor.

No bajará la entrevista

"No pienso bajar mi entrevista. A mí no me van a amenazar, no tengo miedo. Y tú, persona que me estás amedrentando, tienes más de mí que yo de ti", aseveró el excolaborador de Gustavo Adolfo Infante. No obstante, no se quedó ahí, ya que de manera valiente cuestionó a su agresor: "¿Por qué no me contestas el teléfono?, ¿por qué lo apagas? Dime todas esas cosas con tu voz, ¿por qué te escondes detrás de unos mensajes? ¿Cuál es la situación aquí, cuál es el tema?, ¿qué tanto miedo tienes o te da miedo que reconozca tu voz?".

¿Sospecha de la ex de Héctor Parra?

Un dato que generó gran curiosidad entre los usuarios fue cuando reveló que en el video aparecen ciertos comentarios de una usuaria identificada como paulinagarriga8841. A pesar de que no cuenta con pruebas, él considera que podría tratarse de la expareja de Héctor Parra. Sea una cosa u otra, el exintegrante de Televisa se mantiene firme en resguardar toda la evidencia que se le presente con el objetivo de proteger su integridad.

