¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Ella ganaría Medalla Femenil este 10 de febrero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este martes 10 de febrero del 2026, se complicará, pues se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, también va a alzarse en tiempo ante sus compañeras y uno de sus integrantes se colgará la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los rojos van a pasar por un momento de mucha incertidumbre y tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían perder su buena racha, y las tensiones cerca de la gran final estarían haciendo que nuevamente comiencen a derrumbarse de manera emocional y en equipo, pero al parecer esto no eximirá a los azules, que también podrían estarse presionando entre ellos para mantener su buena racha.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, en esta semana 20, pese a que esta semana es de eliminación femenil, y que les da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, y que sería para una Evelyn Guijarro o tal vez Doris del Moral, aunque señalan que Katia Gallegos también estaría marcando un tiempo importante.

Ni descansando paran de discutir; Humberto se engancha con los Azules y nadie puede parar.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

— Exatlón México (@ExatlonMx) February 10, 2026

Con respecto a la Batalla Colosal se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque ya están más cerca de la gran final, incluso se cree que podría ser un paseo por toda Punta Cana. Al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el azul, que lidera Koke Guerrero, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul, como el pasado lunes 9 de febrero.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos ganen y rompan su mala racha.

Fuente: Tribuna del Yaqui