Republicanos piden cárcel a Bad Bunny y la NFL por el polémico show del Super Bowl LX

California, Estados Unidos. - Todo parece indicar que para el puertorriqueño Bad Bunny los problemas no terminan, al menos eso reflejan las recientes declaraciones de congresistas republicanos, quienes pidieron este martes 10 de febrero de 2026 a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos multar e incluso encarcelar al músico por su actuación durante el Super Bowl LX.

Además, no es todo, ya que también buscan que se sancione a los ejecutivos de la NFL y NBC. Cabe destacar que su denuncia se basa en que el espectáculo supuestamente incluyó groserías y "depravaciones innombrables". Entre los críticos se encuentra Randy Fine, quien asegura que el show fue ilegal porque algunas palabras de Bad Bunny, al traducirse al inglés, son tan ofensivas que habrían justificado la suspensión de la transmisión.

"Estamos enviando una carta a Brendan Carr (presidente de la FCC) para solicitar acciones drásticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y Bad Bunny. Enciérrenlos", escribió el político en sus redes sociales. Además, fundamentó su argumento con ejemplos de canciones del intérprete que contienen palabras como dick, ass y fuck, calificadas como inapropiadas para la televisión abierta.

Por otra parte, Andy Ogles, congresista federal por Tennessee, fue más allá al enviar una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso solicitando una investigación formal contra la NFL y NBC, calificando el espectáculo como "indecente" porque, según su percepción, "glorifica la sodomía y otras depravaciones innombrables". Cabe mencionar que en un fragmento de su misiva expresó su preocupación por el bienestar de los menores.

Today, I sent a letter to @BrendanCarrFCC, urging him to immediately open a full investigation into the @NFL and @NBCUniversal.



The woke garbage we witnessed on Super Bowl Sunday needs to be INVESTIGATED and put to an END.



There is NO reason that over 130 million people —… pic.twitter.com/loGd4NXXaD — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 11, 2026

"Los niños estuvieron obligados a presenciar muestras explícitas de actos sexuales entre hombres, mujeres contoneándose de manera provocativa y Bad Bunny tocándose la ingle mientras se restregaba en el aire", afirmó Ogles en su publicación en X (antes Twitter). En lo que respecta al expresentador de noticias Mark Alford, mencionó que sus colegas republicanos ya están investigando en el Congreso la presentación del artista.

Fuente: Tribuna del Yaqui