Rey Carlos III es abucheado en evento y hombre lo confronta por caso Epstein; seguridad lo arresta

Londres, Inglaterra.- De nueva cuenta el Rey Carlos III pasó por un momento sumamente tenso durante un evento de la Realeza británica, debido a que mientras que estaba pasando por los británicos rodeados para verlo fue abucheado y humillado por uno de los presentes, incluso ese hombre lo confrontó y le gritó con respecto a la implicación del ahora expríncipe Andrés en el tan polémico caso de Jeffrey Epstein.

Como se sabe, hace un par de semanas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, han filtrado nuevos documentos del caso, en los cuales han salido a la luz nuevas acusaciones de dos mujeres diferentes en contra del hijo de la Reina Isabel II, además de fotografías en las que aparece en el suelo con otra de las presuntas víctimas del fallecido empresario estadounidense, por lo que pese a las acciones del esposo de la Reina Camilla Parker, el escándalo los sigue envolviendo.

Ahora, a causa de esta situación, mientras que el padre del Príncipe William caminaba junto a su esposa, la Reina, saludando a la multitud que los esperaban en las calles Clitheroe, Lancashire, de la nada un hombre comenzó a abuchearlo con fuerza y hasta le cuestionó desde cuando es que sabía lo que estaba pasando con Andrés y el tema de Epstein: "¿Cuánto tiempo hace que saben lo de Andrew y Epstein?".

Después de que el hombre gritara, varias de las personas presentes comenzaron a pedirle que se callara y que se fuera de ese lugar, hubo quienes pidieron que lo sacaran de la multitud e incluso otro hombre lo sacó de la multitud, pero eso no pareció ser suficiente, debido a que el hombre identificado como Richard Gadd, debido a que comenzó a gritarle si usó su poder para presionar a la Policía para evitar una investigación.

Ante esta situación, dos de los oficiales que estaban presentes en este evento de la Corona británica, se movilizaron y detuvieron al hombre que seguía gritándoles a los antiguos duques de Cornuellas, pero ambos mantuvieron el temple y se alejaron de aquel lugar conforme a su itinerario, siguiendo con los saludos a sus seguidores que los defendieron de los abucheos, contrario a lo que pasó en el condado de Essex, que varias personas los abuchearon.

Caso Epstein desata abucheos contra el Rey Carlos III



El rey Carlos III fue abucheado durante una visita a Clitheroe, en Lancashire, en medio de la polémica por los vínculos de su hermano, el expríncipe Andrés, con Jeffrey Epstein. Al bajar del tren, un asistente le gritó:… pic.twitter.com/PcJi71EpHg — NX Noticias (@NXNoticias) February 9, 2026

