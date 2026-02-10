¿Televisa lo obligó? Conductor de 'Hoy' se dice forzado a salir del clóset y presenta a su pareja

Ciudad de México.- El reconocido conductor del programa Hoy deportivo, Fer Sagreeb, recientemente brindó una entrevista para TV Notas, en la que finalmente presentó a su pareja de manera formal y habló de qué es lo que lo enamoró, además de sorprender con el hecho de que ya piensa en formar una familia. Esto ocurre a meses de que se dijera forzado a salir del clóset, ¿acaso reveló que Televisa lo obligó?

Como se sabe, oficialmente, Fer salió del clóset hace unos pocos meses, y en ese momento dijo que se sintió orillado a tener que hablar de este detalle de su vida personal, presentando de manera formal a su actual pareja, Francisco Rivas, con el que lleva poco más de un año. Ahora, más tranquilo tras anunciar su amor a los cuatro vientos, ha confesado sentirse sumamente feliz y enamorado, tanto que planea boda e hijos.

El expresentador de redes sociales del reality Guerreros 2020, mencionó que hace un par de años había perdido la esperanza de ser padre, pero que ahora, que está tan feliz al lado de Rivas ha vuelto a la mesa la posibilidad de tener un pequeño mediante la adopción, principalmente, aunque explora otros métodos: "Ya me había dado por vencido, pero ahorita que estoy tan enamorado e ilusionado me encantaría poder dejarle algo bonito al mundo, y qué mejor que un hijo o hija de bien".

Sagreeb declaró que también ha analizado el ser padre como Ricky Martin, mediante gestación subrogada, sin embargo, cada vez se siente más inclinado a tratar adoptar, debido a que está consciente que en el mundo hay muchos niños anhelando encontrar un hogar: "Eso lo he pensado mucho. Antes decía: 'Me gustaría que fuera un hijo totalmente mío de sangre', pero de pronto pienso que hay tantos niños y niñas que necesitan un hogar, y qué mejor forma de dejar al mundo un hombre o una mujer con valores".

Sigue descubriendo las maravillas de Tamaulipas junto a Fer Sagreeb. Disfruta la segunda parte de su maravilloso recorrido por este estado aquí. pic.twitter.com/vDploZtk1G — Programa Hoy (@programa_hoy) April 19, 2022

Se me abrió ese panorama nuevamente. Sí lo hemos platicado, y lo que le interesa a Francisco también, por su trabajo, es formar a gente de bien, niños o niñas que dejen algo bonito dentro del país, valientes y respetuosos con los demás", agregó.

Con respecto a su relación, mencionó que aún no sabe si está listo para casarse o si es que quiere llegar al altar, pero lo que sí sabe es que está feliz con lo que está construyendo al lado de su pareja, y ya hay un gran compromiso por parte de ambos en la vida del otro: "No sé, más le vale, pero sea como sea, estamos construyendo algo bien padre, de verdad, con bases, y en nuestras familias también. No he pensado (cómo sería la boda de sus sueños), pero mientras sea con él, como sea".

Finalmente, dejó en claro que lo que le gusta de Rivas es el hecho de que sea tan seguro, que no sea celoso y que entienda su trabajo en el mundo del espectáculo, ya sea como presentador del programa Hoy o participación en alguna novela: "Si no fuera como es, que no es celoso, es un hombre responsable y seguro de sí mismo, no podría andar con él, porque de pronto, ya sabes, subo mis videos en shortcito y casi encuerado haciendo ejercicio, y es tan seguro que me dice: 'Es tu trabajo. Todo se puede platicar, estás conmigo por algo y eso es lo que vale'".

Fer Sagreeb, conductor de "Hoy", reveló que mantiene una relación de un año con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, y que ambos consideran la adopción.



Nota https://t.co/06t1PfWZpX pic.twitter.com/8lbX8OSb2P — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui