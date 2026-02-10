Tragedia en la India: Influencer de 24 años aparece muerta en su casa semanas después de su divorcio

Kerala, India.- El pasado 9 de febrero de 2026, una creadora de contenido originaria de la India, identificada como Chinnu Papu, fue encontrada sin vida en una vivienda ubicada en Adoor, localidad del estado de Kerala, al sur del país. De acuerdo con diversos medios, quienes dieron aviso de la situación a las autoridades fueron vecinos del domicilio situado en Choori, en Uliyathadka, muy cerca de la ciudad de Kasaragod.

Al parecer, su cuerpo fue hallado suspendido en el interior del inmueble, al menos así lo reportaron portales locales. A la escena acudieron elementos policiales, quienes trasladaron a la joven de 24 años a un hospital cercano; sin embargo, los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Las investigaciones en torno a este caso apenas comenzaron y la muerte ha sido clasificada como no natural.

La influencer solía documentar parte de su vida diaria en redes sociales y también se enfocaba en compartir contenido relacionado con la gastronomía local. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, sobre su vida privada únicamente se sabe que recientemente se había divorciado y, a raíz de ello, se mudó a una casa rentada junto a su hijo de cuatro años, quien afortunadamente no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

Captura de pantalla de su última publicación

En lo que respecta a su círculo más cercano, el padre de la ahora occisa relató que su hija atravesaba por serios problemas emocionales desde que se separó de su expareja. Además, agregó que ella solía guardarse sus sentimientos y que en muy pocas ocasiones los compartía con otras personas. En las plataformas digitales de Chinnu Papu, sus seguidores y usuarios en general continúan dejando mensajes de pésame.

La última publicación de la joven fue el pasado 3 de febrero, con un video en el que aparece sonriendo y aparentemente feliz mientras caminaba por su localidad. Tras lo sucedido, varios usuarios no pudieron evitar cuestionar esa imagen de alegría y señalar que quizá solo se trataba de una máscara que ocultaba su dolor fuera de cámaras. A raíz de este caso, se hace un llamado a buscar apoyo profesional cuando el estado emocional comienza a afectar la rutina diaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui