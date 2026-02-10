(VIDEO) Maluma lanza ADELANTO de COLABORACIÓN con Yeison Jiménez un mes después de su muerte

Ciudad de México.- Una de las muertes que más ha conmocionado al mundo del espectáculo este 2026 es la del reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez, quien, como te mantuvimos informado en TRIBUNA, falleció el 10 de enero de 2026 a los 34 años. El artista viajaba a bordo de una aeronave que perdió el control y terminó estrellándose poco después de despegar del aeródromo Juan José Rondón en Paipa, Boyacá, Colombia.

Sin embargo, a pesar de que algunos fans en su momento tenían la curiosidad de saber si el músico, quien estaba en pleno crecimiento de su carrera artística, había dejado alguna colaboración —ya que solía ser amigo de figuras del ambiente como Christian Nodal y Ángela Aguilar—, hace unas horas sorprendió a sus seguidores Maluma, porque resulta que antes del fallecimiento de su paisano, trabajó en una colaboración con él.

Por supuesto, todavía no se conocen muchos detalles, pues Maluma compartió un breve clip en Instagram. Además de anunciar la colaboración, el material reproduce un fragmento de la canción, lo que provocó que los comentarios se llenaran de nostalgia. De hecho, lo que hace la situación todavía más emotiva es que en una parte se escucha la voz del fallecido mencionando su propio nombre.

Yeison Jiménez

"Cómo te extrañamos, hermano… ¡Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad…! @yeison_jimenez Con El Corazón - 12/02/2026", escribió el intérprete de Felices los 4, dejando en claro que el prometedor tema se estrenará el próximo 12 de febrero de 2026. Cabe mencionar que este día se cumple exactamente un mes de la lamentable partida del intérprete de Aventurero y Ya no mi amor.

Primera estrofa y coro del tema

"Directamente de Colombia,

Con ustedes, su servidor Jason Jiménez

y su parcero, Maluma Baby

Ya se te olvidó que cuando tú me conociste

yo ya era un patán.

Andaba borracho, gastándome toda la plata en la barra del bar

Y anda reclamando

Si así me conociste,

Ahora no vengas a estarme cambiando

Parece que hubieras olvidado

El hombre que te cambió la vida".

¿Quién es Maluma?

Según información en línea, Maluma inició su carrera en su país natal en 2011, con sencillos como Farandulera, Obsesión, La temperatura y Carnaval. No obstante, su mayor reconocimiento comenzó a partir de 2016, cuando participó en los Premios Lo Nuestro de la cadena estadounidense Univisión. Desde ese momento, tras cantar junto a J Balvin Pa’ Mayté, comenzaron a llegarle diversas colaboraciones, incluyendo Desde esa noche junto a la cantante mexicana Thalía.

Fuente: Tribuna del Yaqui