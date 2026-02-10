(VIDEO) Santiago, hijo de Sebastián Rulli, entra hoy al quirófano y él mismo revela qué le ocurrió

Ciudad de México.- Santiago es el hijo que tienen en común el actor de telenovelas mexicanas Sebastián Rulli y su ex, la conductora de televisión Cecilia Galliano. De hecho, este joven poco a poco se está abriendo camino en el mundo del baloncesto profesional; sin embargo, este sueño se ha visto interrumpido de manera temporal por una lesión que este día le será intervenida quirúrgicamente.

Precisamente, el pasado 9 de febrero de 2025 asistió junto a su novia, Paula Cacho, a la premier de la película ¿Quieres ser mi novia?, la cual se llevó a cabo en la Ciudad de México. En este evento fue captado por la cámara del periodista de espectáculos Edén Dorantes, donde reveló que este procedimiento, del cual aún no sabe si será ambulatorio o más complicado, le impedirá estar en las canchas por un tiempo.

"Hay que ver la rehabilitación… Creo que me tengo que quedar allá unos días, pero después tengo que estar en cama una semana o algo así, y el proceso de recuperación es más largo para volver a jugar a un alto nivel como en el que estaba", explicó el adolescente de 16 años, quien actualmente se encuentra estudiando en la IMG Academy en Bradenton, Florida, una institución enfocada en el desarrollo deportivo.

En el evento

En lo que respecta al origen de la lesión, según el propio testimonio de Santiago, durante un partido se rompió el ligamento anterior cruzado. Cabe destacar que, de acuerdo con Mayo Clinic, organización sin fines de lucro, esta condición se define como "el desgarro o esguince de ese ligamento, que es una de las fuertes bandas de tejido que ayudan a conectar el hueso del muslo (fémur) con la tibia".

El amor

En el mismo encuentro con la prensa, se mostró bastante feliz junto a su novia e incluso comentó que estar con ella es realmente lo mejor que le ha sucedido. Por su parte, Paula compartió que Santiago es un joven con mucha "resiliencia", por lo que una de las cualidades que más admira de él es su disciplina. El hijastro de Angelique Boyer atraviesa una de sus mejores etapas, viviendo con plenitud el amor adolescente y trabajando con constancia en su futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui