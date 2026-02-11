Del amor al odio: Comparan a Cazzu con Ángela Aguilar al ser acusada de ser amante de su bailarín

Buenos Aires, Argentina.- De nueva cuenta el nombre de Cazzu está dando de que hablar, debido a que ahora ha pasado de ser amada a odiada por gran parte de su público, debido a que recientemente ha sido severamente criticada y hasta la han llegado a comparar con Ángela Aguilar, debido a que recientemente ha sido acusada de ser amante de uno de sus bailarines, que fue identificado como Ignacio Colombara.

Actualmente, la reconocida intérprete de temas como Con Otra, está de gira por Latinoamérica y Estados Unidos gracias a su nuevo disco, Latinaje. Como parte de sus presentaciones, la argentina ha preparado perfomance de sus canciones en los que ella también realiza coreografías con su equipo de bailarines, que son bastante candentes ante el ritmo latino, como la salsa, y las intensas letras en temas como Ódiame.

Pero, en medio de su éxito con su más reciente repertorio musical y el amor y apoyo del público ante la supuesta infidelidad de Christian Nodal con Ángela, ahora es a ella a la que se le ha acusado de "robamaridos", señalando que actuó de la misma manera que la hija de Pepe Aguilar e incluso también comenzaron a llamarla Cazzu Panini, en referencia a la polémica comediante mexicana, Karla Panini.

Cazzu e Ignacio en el escenario. Internet

El motivo de esto es que se le acusa de meterse en la relación entre Ignacio y la mujer que era su prometida, la también bailarina identificada como Clarita Videla Díaz, después de que se filtraran fotos entre la intérprete de temas como Nena Trampa e Ignacio mientras que estaban en la calle y él la estaba abrazando por la espalda y se percibe una gran química entre ambos, por lo que se dice que Clarita canceló su compromiso por una infidelidad del bailarín con Cazzu.

Ante esta situación, en redes sociales han compartido una serie de comentarios en los que arremeten contra la creadora de La Cueva, en la que la señalan como la amante de Ignacio, a los cuales Clarita les da 'like', que ha sido tomado como la confirmación de esta serie de acusaciones. Hasta el momento, Cazzu y ninguno de los dos involucrados no se han pronunciado directamente. Estos son algunos de los comentarios a los que les dio 'like'.

"Qué bonita eres y qué profesional. Aquí te apoyamos por lo que te hizo fracazzu. Tú eres más linda y con talento te mereces algo mejor, no como otras que se victimizan para tener éxito".

"Cazzu Panini te hizo el gran favor de quitarte una pulga de encima, te mereces algo mucho mejor".

"Me encanta que te levantes con esa actitud. Y tu calla lo que gustes pero también ten la seguridad que el día que gustes hablar, muchas te vamos a creer. Pues es tu historia tu vida y eres la única dueña de tu verdad".

¿Cazzu le QUITÓ el NOVIO a una bailarina? ¡La ACUSAN de ser como Ángela Aguilar! Esto es lo que circula en redes sociales.#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/WhNCK7Q2lX — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui