Denuncian a Rosalía por encender un cigarro en entrevista; advierten que la sanción sería millonaria

Ciudad de México.- La exitosa cantante española Rosalía tiene una sólida carrera musical; sin embargo, a lo largo de su trayectoria también ha estado envuelta en diversas controversias. Derivado de ello, recientemente volvió a verse involucrada en una polémica a partir de su entrevista en el pódcast de Special People Club, presentado por la influencer Esty Quesada, a quien también conocen como Soy una pringada.

¿Qué pasó exactamente?

En realidad, a mitad de la charla la intérprete de Con Altura interrumpió la conversación para encender un cigarro e incluso invitó a la creadora de contenido. Cabe destacar que, aunque la influencer comentó que no solía fumar, aceptó; y así es como ambas aparecen frente a cámaras realizando una acción que no le agradó en absoluto a la organización Nofumadores.org, la cual incluso denunció el acto ante las autoridades.

¿Qué dice la organización?

Según el grupo dedicado a defender el derecho a vivir sin humo de tabaco ni vapores, la acción infringió la legislación española sobre el consumo de tabaco en espacios cerrados y la promoción de este tipo de productos. Además, presuntamente violaron en dos ocasiones la ley antitabaco: en primer lugar, por fumar en un lugar cerrado y, en segundo, por mostrarse fumando en medios de comunicación, algo que la legislación española prohíbe de manera determinante.

Rosalía no ha respondido

No obstante, existe un tercer señalamiento, ahora enfocado en la Ley General de Comunicación Audiovisual, la cual prohíbe la exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y redes sociales. Otro aspecto que molestó a Nofumadores.org es que en el video se aprecia la marca del cigarro, al menos así ocurría antes de que el material fuera retirado y posteriormente vuelto a subir, ya con el producto pixeleado.

#Tendencias | Nueva investigación sobre el caso de Kurt Cobain revela que podría ser homicidio uD83DuDE31 pic.twitter.com/ypOpSx1GsM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 11, 2026

¿No es la primera vez?

Cabe recordar que, en diciembre de 2024, la reconocida artista fue señalada por mencionar en sus redes sociales una marca muy conocida en España de cigarros. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la celebridad no ha respondido a esta situación y, por ahora, el tema continúa generando debate en distintas plataformas, donde algunos usuarios respaldan la postura de la asociación.

Fuente: Tribuna del Yaqui