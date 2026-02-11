¿El show de medio tiempo de Bad Bunny fue el más visto en la historia del Super Bowl? Esto se sabe

California, Estados Unidos.- El espectáculo del show de medio tiempo del Super Bowl se vive año con año y es uno de los momentos más esperados no solo por los aficionados de la NFL, sino también por millones de espectadores alrededor del mundo que sintonizan el evento por el espectáculo musical, ya que ello conlleva a un invitado especial y este 2026 no fue la excepción, ya que el encargado de encabezar el Halftime Show fue Bad Bunny, quien protagonizó una presentación que rápidamente se convirtió en tema de conversación por su energía, el mensaje político incluido y las sorpresas que acompañaron el show.

Hasta antes del Super Bowl LX, el récord del espectáculo de medio tiempo más visto pertenecía a Kendrick Lamar, quien en 2025 encabezó el Super Bowl 59 y alcanzó 133.5 millones de visualizaciones, cifra considerada histórica. Sin embargo, este año el artista puertorriqueño no solo estuvo cerca de igualar ese número, sino que terminó por superarlo.

Con Lady Gaga y Ricky Martin! Así fue el medio tiempo de Bad Bunny en Super Bowl 2026

Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, aparentemente había logrado un récord histórico, pues su show en el medio tiempo del Super Bowl LX estaría entre los de mayor audiencia registrada en la historia del evento. El cantante mantuvo la expectativa por semanas, después de que Donald Trump asegurara que no iría al Super Bowl por la presentación del cantante.

Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo el mandatario.

Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado sobre el éxito de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, aunque al finalizar el espectáculo borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram; no se sabe si fue por estrategia o si sacará un nuevo álbum. Además, en las primeras 48 horas de la conferencia de prensa previa al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music con Bad Bunny, se convirtió en la más viral en la historia del Super Bowl con más de 63 millones de vistas en una variedad de contenido relacionado, incluida la transmisión en vivo y los clips sociales.

El medio tiempo de Bad Bunny, ¿fue el más visto de la historia?

De acuerdo con cifras oficiales difundidas el lunes 9 de febrero de 2026, particularmente por la cadena NBC, el show de Bad Bunny fue precenciado por 135.4 millones de personas. Aunque se consideraba que el espectáculo iniciaría entre las 19:00 y 19:15 horas, el momento exacto en el que Bad Bunny apareció en el escenario fue a las 19:20, durante el descanso del partido del domingo 8 de febrero.

Según información de Billboard, estas son algunas de las presentaciones con mayor audiencia en la historia del evento:

Kendrick Lamar (2025) – 133.5 millones

Usher (2024) – 123.4 millones

Rihanna (2023) – 121 millones

Katy Perry (2015) – 121 millones

Lady Gaga (2017) – 117.5 millones

Coldplay (2016) – 115.5 millones

Bruno Mars (2014) – 115.3 millones

Madonna (2012) – 114 millones

Beyoncé (2013) – 110.8 millones

Black Eyed Peas (2012) – 110.2 millones

Bad Bunny interpretó un total de 13 canciones, en una presentación que mezcló sus temas más populares con momentos especialmente diseñados para el público internacional. Este fue el setlist:

Tití Me Preguntó

Yo Perreo Sola

SAFAERA

Party

VOY A LLeVARTEV PA PR

EoO

Mónaco

Die With a Smile (versión salsa de Lady Gaga)

BAILE INoVIDABLE

NUEVAYoL

LO QUE LE PASÓ A HAWAii (con Ricky Martin)

El Apagón

DtMF

Invitados sorpresa: Lady Gaga y Ricky Martin

Uno de los momentos más comentados del espectáculo fue la aparición de Lady Gaga, además de la participación del cantante puertorriqueño Ricky Martin, quienes se sumaron a Bad Bunny en una presentación que elevó el impacto mediático del show. Aunque también en la casita tuvo invitados, ya que las cámaras captaron a Pedro Pascal, Karol G, Jessica Alba, Cardi B, Young Miko y Alix Earle reunidos como invitados especiales. Karol G, Pedro Pascal y Jessica Alba entre los artistas invitados a la casita de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Fuente: Tribuna del Yaqui