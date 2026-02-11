Forense experto refuta que Kurt Cobain que se halla quitado la vida y afirma que "fue homicidio"

Los Ángeles, California.- Recientemente, una investigadora privada junto a un forense experto, han decidido reabrir el caso de suicidio del reconocido cantante estadounidense, Kurt Cobain, declarando que han descubierto que hay suficientes pruebas para pensar que "fue un homicidio" lo sucedido en su hogar en Seattle, siendo contundentes al refutar que se halla quitado la vida, como se dijo de manera oficial.

Desgraciadamente, el 5 de abril de 1994, el mundo entero quedó en un completo shock cuando se informó que el vocalista de una de las bandas más exitosas de la década, Nirvana, había perdido la vida a los 27 años de edad, a causa de una herida de escopeta autoinfligida al interior del invernadero en su casa de Seattle. Como era de esperarse, las investigaciones se abrieron para esclarecer lo sucedido, y según los informes oficiales del condado de King, todo confirmaba la primer sospecha: Suicidio.

Pero ahora, a 32 años de su fallecimiento, se reabrió el caso del famoso cantante estadounidense manos de un equipo del sector privado de científicos forenses, los cuales decidieron llamar al caso al Brian Burnett, un especialista analizando escenas de crímenes e interpretando evidencia compleja en casos que involucraban sobredosis seguidas de traumatismos por armas de fuego, ganando su reconocimiento al resolver casos como el del coronel de marina James Sabow y la investigación de Billey Joe Johnson Jr.

Ahora, a varios días de que reabrieron las investigaciones de manera independiente, la investigadora del caso, Michelle Wilkins, declaró para Daily Mail que tras analizar las pruebas del caso, reconstruir la escena del crimen y comparativos con informes, Burnett llegó a la conclusión que no fue un suicidio: "Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto". Según la investigadora, fuero exhaustivos al revisar los hallazgos de la autopsia, y encontraron signos inconsistentes con una muerte instantánea por arma de fuego.

Objetos hallados junto al cuerpo de Kurt. Daily Mail

Wikins declaró que han encontrado al menos 10 puntos en evidencia que sugiere que el intérprete de In Bloom, fue sometido por al menos dos personas, que lo habrían obligado a tomar una sobredosis de heroína para incapacitarlo y que uno de ellos le disparara en la cabeza con la escopeta encontrada en el lugar, y después dejara la nota de suicidio y todos los elementos que llevaron a esa conclusión: "Hay cosas en la autopsia que dicen: 'Bueno, esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo'. La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego".

Ante esto, la investigadora declaró que personalmente, ella considera que el creador de temas como Come As You Are, desgraciadamente fue asesinado y esas personas para cubrir su rastro dejaron todo meticulosamente organizado para que pareciera que él fue quien se disparó así mismo en medio de una crisis por drogas: "Para mí, parece como si alguien hubiera preparado una película y hubiera querido que estuviéramos absolutamente seguros de que se trataba de un suicidio".

Cabe mencionar que ante esto, la familia del intérprete del éxito Smells Like Spirit no se ha pronunciado, pero a Daily Mail, un portavoz de la Oficina del Médico Forense se puso en contacto con ellos y declaró: "La Oficina del Médico Forense del Condado de King trabajó con la agencia policial local, realizó una autopsia completa y siguió todos sus procedimientos para llegar a la determinación de que la causa de la muerte fue un suicidio. Nuestra oficina siempre está abierta a revisar sus conclusiones si surgen nuevas pruebas, pero hasta la fecha no hemos visto nada que justifique la reapertura de este caso y nuestra determinación previa de muerte".

Brian Burnett al investigar caso de Cobain. Daily Mail

Fuente: Tribuna del Yaqui