Gomita fue hospitalizada de emergencia y sometida a cirugía; casi pierde la vida por este motivo

Ciudad de México.- Desgraciadamente la reconocida influencer y presentadora mexicana, Gomita, acaba de reaparecer en redes sociales tras días de ausencia, para revelar que casi pierde la vida en este mes de febrero, por una severa crisis de salud, y aunque no explicó que le sucedió, reveló que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, permaneciendo casi una semana en el nosocomio, y que además fue sometida a cirugía.

A través de su cuenta de TikTok, la reconocida Aracely Ordaz, conocida como Gomita, compartió un video en el que se le puede ver desde el hospital, explicando a sus seguidores que estuvo a punto de partir de este mundo el pasado 5 de febrero de este año, y es un milagro que siga con vida: "Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad".

Ante esto, compartió varias fotografías de los últimos días que ha estado en el nosocomio, mostrándola desde la cama con una sonda nasogástrica en su nariz, con oxígeno y también mostrando la reciente herida en su abdomen de su operación, lo que lleva a pensar que tuvo una emergencia gástrica, posiblemente un sangrado interno, y finalmente unas en las que se encuentra rodeada con varios ramos de flores.

Gomita en el hospital. Internet

Ante esto la exparticipante de La Casa de los Famosos México, declaró que en medio de toda esta tragedia, sintió a Dios muy cerca y que a través de las personas de su iglesia le hizo llegar el mensaje de que no estaba sola, y aún sin pareja, tiene mucho amor y el 14 de febrero no está sola: "Así que las flores no me las envié yo, me las enviaron mis hermanos de iglesia. Todo el amor Dios me lo manifestó a través de ellos y sus oraciones contestadas, para que despertara. Efectivamente el 14 de febrero no estaré sola porque tengo el amor de muchos a mi alrededor".

A través de sus redes sociales, la influencer explicó que el momento complicado ya quedó atrás y que, afortunadamente, pudo regresar a casa para continuar con su recuperación.“Hoy estoy en casa, y ustedes fueron mi motivación para arreglarme hoy, no pierdo la fe, al contrario aumenta”, escribió en TikTok,

@gomita_oficial Esto pasó el 5 de febrero, solo se mi Dios existe y hoy estoy en casa, y ustedes fueron mi MOTIVACIÓN PARA ARREGLARME HOY, NO PIERDO LA FE, AL CONTRARIO AUMENTA.??? ? original sound - Amanda Nguyen

Fuente: Tribuna del Yaqui