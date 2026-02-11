"Gordo bofo": Alfredo Adame humilla a Carlos Trejo previo a su pelea y afirma que lo va a "matar"

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista a TV Notas, en la que aprovechó el volver a humillar a Carlos Trejo por su peso, tachando al reconocido cazafantasmas de ser solamente "un gordo bofo" que va a perder, afirmando de manera contundente que lo va a "matar" al estar sobre el cuadrilátero de Royal Ring.
Como se sabe, después de que Poncho de Nigris confirmara que Carlos y Alfredo, finalmente después de siete años de dimes u diretes, de amenazas y ordenes de restricción, finalmente van a subirse al ring, el exactor de Televisa, en una reciente entrevista aseguró que si nunca pelearon fue que el 'Cazafantasmas' le temía: "Te voy a destrozar. Te voy a quitar lo hocicón. Es un gordito bofo al que voy a agarrar y arrancar la cabeza para regresarte con tus fantasmas. Está muerto de miedo, 4 veces lo he correteado, 5 veces le he cantado la bronca, 2 veces no se presentó".
"Yo nunca he dejado de ir al gimnasio. Estuve lesionado por 9 meses, pero ya estoy al 100%. También me estoy alimentando bien, he dejado los carbohidratos y todo lo que no me aporte un beneficio calórico".
Todos los días estoy asistiendo al gym con un preparador físico para el cardio y fortalecer las piernas, la parte superior del cuerpo, y caminadora. Además, me estoy apoyando para entrenar boxeo con Fernando 'El Mandril' Vargas y con Iván 'El negro más guapo'. Los 2 son peleadores de UFC e instructores de varias disciplinas. Estamos practicando una hora u hora y media cada tercer día", aseguró.
"No es robusto. Es un marrano, un gordo bofo. Por eso me voy a aprovechar de todos sus talones de Aquiles que le pueda encontrar. Esto es lo que pasa con esta gente que inhala thinner, cemento y aguarrás: Se les daña el cerebro".
"Yo ya me siento al 100 por ciento. Nunca me quedo al 95 o 98 por ciento. Siempre me preparo para estar al 100% de condición y voy a estar ahí esperándolo con todo".
Fuente: Tribuna del Yaqui