Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 12 de febrero: La fortuna de tu signo con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este jueves 12 de febrero de 2026 llega con una energía de movimiento y ajustes necesarios para encaminar mejor la semana. Nana Calistar señala que la vibra del día empuja a tomar decisiones que se han venido posponiendo, sobre todo en temas laborales y personales donde ya no se puede seguir dudando.

Según la influencia de los astros, el Sol en Acuario continúa marcando una etapa de transformación mental, invitando a romper rutinas y pensar diferente para obtener resultados distintos. La energía universal favorece los cambios conscientes y las conversaciones claras. En el tarot, la carta que rige este jueves es La Rueda de la Fortuna, símbolo de giros inesperados y oportunidades que llegan cuando menos se esperan, recordando que todo está en constante movimiento.

Horóscopos de Nana Calistar para este JUEVES 12 de febrero de 2026

Horóscopos de Nana Calistar para este JUEVES 12 de febrero de 2026

Aries

Este jueves vienes con carácter fuerte y poca paciencia, así que bájale dos rayitas si no quieres andar peleando por cualquier cosa. En el trabajo podrías recibir una indicación que no te va a gustar mucho, pero será para tu crecimiento. En el amor, deja de hacerte el difícil y expresa lo que sientes. Un gasto inesperado se asoma, cuida tu cartera.

Tauro

Andas más enfocado en tu estabilidad y eso es bueno, pero no te me vuelvas tan terco con personas que solo quieren ayudarte. Este jueves será ideal para cerrar pendientes y organizar tus finanzas. En el amor, alguien quiere una respuesta clara de tu parte. No prolongues lo inevitable.

Géminis

Tu mente estará acelerada y con mil ideas, pero necesitas aterrizarlas si quieres resultados. Este jueves podría traerte una conversación importante que te hará abrir los ojos. En el amor, se marcan celos o malos entendidos si no hablas claro. Cuida tu descanso.

Cáncer

La sensibilidad estará a flor de piel, pero eso no significa que debas cargar problemas ajenos. Este jueves será clave para poner límites. En el amor, alguien te demostrará que sí le importas, pero debes confiar más. En dinero, evita prestar o hacer compras impulsivas.

Leo

Traes buena vibra y eso te ayudará a resolver asuntos pendientes. Este jueves podrías destacar en algo importante si confías en tu talento. En el amor, alguien te observa en silencio y pronto dará señales. No te metas en chismes que no te corresponden.

Virgo

Andas pensando demasiado y eso te puede quitar energía. Este jueves será ideal para organizar tu tiempo y no exigirte tanto. En el trabajo se marcan avances si eres constante. En el amor, evita celos sin fundamento y habla desde la calma.

Libra

Este jueves te hará tomar decisiones que vienes posponiendo. No tengas miedo a cambiar lo que ya no te hace feliz. En el amor, se aclaran dudas si hablas claro. En lo económico, mantente prudente porque se vienen gastos en puerta.

Escorpio

Tu carácter podría jugarte en contra si reaccionas sin pensar. Este jueves será ideal para enfocarte en tus metas y dejar de prestar atención a lo que dicen los demás. En el amor, alguien quiere acercarse más, pero espera una señal tuya.

Sagitario

Andarás con ganas de hacer cambios y salir de la rutina. Este jueves es perfecto para iniciar algo nuevo o planear un proyecto. En el amor, se marcan acercamientos interesantes. Cuida tus palabras, podrías herir sin intención.

Capricornio

Las responsabilidades siguen pesando, pero también verás resultados de tu esfuerzo. Este jueves se marcan avances en lo laboral. En el amor, deja de ser tan frío y demuestra lo que sientes. En dinero, podrías recibir una noticia positiva.

Acuario

Sigues en una etapa de transformación y este jueves te dará claridad sobre lo que quieres. Es momento de confiar en tus decisiones. En el amor, alguien podría sorprenderte con una propuesta o mensaje. Aprovecha la buena racha que traes.

Piscis

Tu intuición estará más fuerte que nunca y te ayudará a evitar problemas. Este jueves será ideal para cerrar ciclos y comenzar algo nuevo. En el amor, podrías vivir un momento especial si te permites sentir sin miedo. Cuida tus finanzas y evita confiar en promesas que suenan demasiado buenas.

Fuente: Tribuna del Yaqui