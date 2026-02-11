Jill Zarin alza la voz al ser despedida por arremeter contra show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

California, Estados Unidos.- La reconocida actriz y presentadora estadounidense, Jill Zarin, recientemente ha decidido alzar la voz ante lo que considera una injusticia hacía su persona; ser despedida de programa de TV, después de que mediante sus redes sociales arremetió contra el show de medio tiempo que estuvo a cargo del reconocido cantante puertorriqueño, Bad Bunny, en el Super Bowl LX, siendo tachados como "racistas".

El pasado domingo 8 de febrero del 2026, en la final de la temporada 2025 - 2026 de la NFL, el reconocido cantante de reguetón fue el encargado de amenizar el medio tiempo del partido entre los Seattle Seahawks y los New Egland Patriots, el cual ha despertado mucha controversia, pues mientras que hay celebridades y estadounidenses apoyándolo, hay políticos y otros famosos que no piensan igual, como Jill, que tachó este espectáculo como "el peor de la historia" del evento deportivo.

Ante esta situación, mencionó que ella no consideraba apropiado hacer en español el show que amenice algo tan importante como la disputa del trofeo Vince Lombardi, en especial por la manera en que se toca la zona de la ingle, con tantos jóvenes viendo la mencionada emisión en vivo: "No hablo español. Me hubiera gustado saber qué decía. Para mí, parecía una declaración política porque, literalmente, no había ninguna persona blanca en todo el evento. No estoy tomando partido, ni de un lado ni de otro… Creo que fue un tema del ICE. Pienso que la NFL se vendió, y es muy triste, una vergüenza".

Ante esto, se dijo que fue despedida de The Golden Life, una docuserie de E! acerca de The Real Housewives of New York City que está a cargo de Blink49 Studios, y que según los informes del medio US Weekly, los productores precisaron que la baja de Jill Zarin se dio porque 2seguimos comprometidos a entregar la serie en línea con los estándares y valores de nuestra empresa".

Aunque Jill eliminó la publicación ante todos los comentarios negativos en su contra por esta opinión, la presentadora confirmó su despido y alzó la voz indignada, afirmando que ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse o de ofrecer una explicación a sus palabras, destacando que es humana y puede llegar a cometer errores: "Ni siquiera me dieron una oportunidad. La quité de inmediato. La gente comete errores. Soy humana

