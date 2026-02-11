"Me dijo put...": Rosalía revelaría el verdadero motivo de su inesperada ruptura de Rauw Alejandro

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen catalán, Rosalía, en una reciente entrevista para promocionar su nuevo video musical, revelaría el verdadero motivo detrás de su tan inesperada ruptura con el famoso cantante de reguetón que sorprendió a millones, Rauw Alejandro, a tan solo unos meses de haberse comprometido. Al parecer el intérprete la llamaría su "put...".

En marzo de 2023, después de tres años de lo que parecía una sólida relación, la famosa cantante catalana y el reggaetonero anunciaron que oficialmente estaban comprometidos, incluso lanzaron el tema Beso para anunciarlo, sin embargo, solo tres meses después de esto, en julio de ese mismo año, la ahora expareja confirmó en sus respectivas cuentas de Instagram que tomaron la decisión de separarse, sin dar explicaciones.

En ese momento, como era de esperarse, salieron muchas especulaciones, como que el intérprete de Punto 40 le habría "puesto los cachos" a la creadora de Moto Mami, con una famosa modelo venezolana después de que se presentó a uno de sus conciertos dados en la Ciudad de México, y que de ahí, ella junto a una amiga lo conocerían en el backstage, y nacería ese romance de una sola noche del que se enteraría Rosalía.

Ahora, a casi tres años de esta separación, mientras se prepara para el lanzamiento del videoclip de su canción Sauvignon Blanc, la cantante se presentó en el podcast Special People Club, en el que le cuestionaron sobre su mayor decepción con un hombre, a lo que ella reveló que tuvo un novio que era "como un código morse emocional", o sea, que era difícil de interpretar y entender, destacando que estuvieron muchos años juntos, luego rompieron pero que "luego ocurrió lo típico: una recaída, una semana después de la ruptura. Tuvimos una recaída, volvimos a vernos y volvimos".

Pero, destacó que mientras que estaban juntos, él de la nada se volteó y le dijo: "Cómo echaba de menos a mi put...", señalando que para ella fue quedar en "shock, paralizada", que se quedó sin poder reaccionar, porque le pareció algo "horrible" y se sintió como "muerta por dentro" sin saber que hacer: "Ni siquiera pude responder. Estaba muy, muy impactada. Así que así reaccioné: en ese momento, no me lo esperaba y me quedé ahí parada, sin reaccionar. Cuando por fin logré reaccionar, me levanté, me fui y nunca más volví".

Obviamente. Adiós. Fue muy duro para mí. Nunca logré perdonar. Creo que ahora, tal vez, estoy empezando a llegar a un punto en el que podría perdonar", afirmó.

Cabe mencionar que aunque Rosalía nunca mencionó el nombre de Rauw Alejandro, el hecho de que su romance fuera de tantos años, ha hecho creer a cientos de sus fans, que estás declaraciones son la clara explicación de porqué se separó del cantante, cuando hacía poco se habían visto enamorados y estaban listos para llegar al altar.

