Montserrat Oliver da una dura noticia sobre el estado de salud de Yolanda Andrade al luchar contra el ELA

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Montserrat Oliver, recientemente brindó una entrevista para diferentes medios de comunicación, en los que dio una dura noticia sobre todo el proceso que ha enfrentado su amiga y colega, la presentadora, Yolanda Andrade, durante su lucha contra el ELA, hablando con respecto a lo que sabe de su actual estado de salud.

En medio de la lucha de la actriz de Rosa Salvaje contra esta enfermedad, Montserrat al ser cuestionada sobre el estado de su amiga, simplemente declaró que ella le está echando ganas a su lucha, pero que es una enfermedad muy complicada de seguir y a veces pega más fuerte y hay días en los que amanece muy mal: "Sí, me da mucho gusto que regrese, pero sí son momentos difíciles para Yolanda, está ahí luchando con esta enfermedad que, pues no sabemos, un día amanece bien, un día amanece mal, pero me da mucho gusto cuando va a grabar".

Ante esto, la presentadora de Reto 4 Elementos, declaró que ella se siente muy feliz de poder seguir compartiendo con Andrade parte de su vida, y aprecia más que nunca esos pequeños mensajes, aunque no lleguen a diario, pues le hacen saber como está de ánimo: "A veces la veo más en redes de que digo: 'Ay, hoy se sintió bien, qué bueno', porque estamos en constante comunicación. A veces no contesta, entonces ya sé que no se siente muy bien".

Con respecto al proceso que enfrenta su colega de Montse y Joe, y amiga desde hace casi tres décadas, Montserrat fue reservada, pero destacó que estaba alegre de la manera en que ha estado sobrellevando todo, y se siente feliz de verla tratar de seguir su vida con la mayor normalidad: "A veces habla, me manda mensajes y digo: 'Ay, mira, trae humor'. Y luego la veo que sale con ciertas amigas… y digo: 'Ay, qué bueno que se sintió con ganas de salir', porque también le hace mucha falta distraerse, salir, caminar, hacer ejercicio, todo, ¿no?".

Finalmente, la presentadora de Televisa declaró que su parte en el proceso de Yolanda contra la enfermedad de ELA, ha sido un poco complicado, pues como amiga y ser amado, quiere hacer más por ella y tuvo que aprender a escuchar sus deseos y respetarlos, aunque esos sean estar un poco alejada por días y solo demostrar que está ahí para ella: "Muchas veces eso es, alguien enfermo, y más si uno lo quiere ayudar y no sabes cómo. Entonces yo aprendí que mejor la apoyo porque muchas veces no quieren escuchar y, pues cada quien sus tiempos, y sus decisiones, y aquí estoy para lo que necesite".

Montserrat Oliver LAMENTA la MU3RT3 de la mamá de su amiga Fabiola Campomanes y habla de la salud de Yolanda Andrade pic.twitter.com/i9nLCnEb1f — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui