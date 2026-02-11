Muere James Van Der Beek, actor de 'Scary Movie', a los 48 años tras luchar contra el cáncer de colón

Condado de Travis, Estados Unidos.- Desgraciadamente, el reconocido actor estadounidense, James Van Der Beek, reconocido por sus papeles en filme como Scary Movie, desgraciadamente murió a los 48 años de edad, después de haber confesado que estaba luchando contra el cáncer de colónrrectal. Hasta el momento, su familia ha pedido respeto para la dolorosa partida del actor de Hollywood.

A través de un informe del medio estadounidense, TMZ, se reportó que un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis, les informó sobre el fallecimiento de James la mañana de este miércoles 11 de febrero alrededor de las 06:44 horas. La noticia llega a casi dos años de que la estrella de Dawson's Creek informó que estaba luchando contra el cáncer colorrectal y cancelara su participación en la reunión de sus compañeros de la mencionada serie en septiembre del 2025, por cuestiones de salid.

Tristemente, la información fue confirmada por su amada esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una fotografía de James al sonreír a la cámara desde el hogar que construyeron con sus 5 hijos, junto al emotivo mensaje: " Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

Cabe mencionar que hasta el momento, la causa de la muerte de Van Der Beek no ha sido confirmada de manera oficial, y se han centrado en honrar a la memoria del actor, pues en el post de Kimberly, celebridades como Rummer Willis, han lamentado profundamente la parte del actor, asegurando que era de las mejores personas en su vida. Sin embargo, se cree que su deceso está relacionados a complicaciones de su cáncer.

James saltó a la fama a finales de la década de 1990 como el personaje principal en "Dawson's Creek"... aunque más tarde ganó reconocimiento por sus papeles en "Scary Movie", "Varsity Blues" y "Pose".

Fuente: Tribuna del Yaqui